Над 4500 родени деца. Повече от 5200 жени и мъже с желание да дарят яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони. Над 400 донорски процедури за 1 г. Фондация „Майки за донорството“ празнува 12 години от учредяването си, а с всички тези активни дейности те успяват да помогнат на много родители да бъдат щастливи.

Какво постигат през годините

За дванадесетте години дейност на фондацията те са оказали помощ и подкрепа към българските семейства, да сбъднат мечтата си за дете:

Близо 3000 семейства са подпомогнати финансово за прегледи, ин витро процедури (със собствени и донорски яйцеклетки и ембриони) и специфични изследвания, сред които: хормонални, имунологични, ДНК фрагментация.

Покрити са разходи за медицински интервенции като: биопсии, лапаро- и хистероскопии), изследвания на вече родени деца и техните майки, както и прегледи за семейно здраве.

През изминалата една година фондация „Майки за донорството“ продължава да финансира лечението с медикаменти на млади момичета с онкологични заболявания, за да бъдат запазени техните бъдещи репродуктивни възможности след приключване на терапията им.

Донорството пази здравето

Зад щастливата статистика през последната година, обаче забелязваме тревожна тенденция при част от кандидатите за донори.

При провеждане на задължителните и безплатни медицински изследвания за всеки кандидат-донор в т.ч. вирусология, микробиология и генетични изследвания с над 400 носители на заболявания и други специфични, отчитаме ръст на отпадналите кандидати за донорство поради влошено здравословно състояние.

При около 50 жени кандидат-донори на яйцеклетки изследванията показаха наличие на Човешки папилома вирус (HPV), туморни образувания, фибро-аденоми, ендокринни проблеми и др.

Не малка част от младите мъже също получават отказ за донорство поради сериозно влошени показатели на спермограмата.

Във всички тези случаи, в които дарителството не може да се осъществи по медицински причини, фондация „Майки за донорството“ не оставя кандидатите сами. Организацията оказва пълна подкрепа с насоки към съответните медицински специалисти и поема разходите за последващото лечение и медикаменти.

В тази връзка желанието на кандидат-донорите да помогнат на друго семейство, се превръща в най-добрата превенция за тяхното лично здраве.