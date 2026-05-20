След огромната победа на талантливата изпълнителка DARA, която покори "Евровизия" 2026, цяла България се вълнува с нея, гордее се и неуморно пее песента Bangaranga. Дори големият български поет Недялко Йорданов е силно вдъхновен от победата, творчеството и смелостта на певицата.
Той написа специално стихотворение, посветенео на DARA, в което споделя емоциите и възхитата си към младата победителка, а неговите почитатели веднага се влюбиха в поемата.
Едно усмихнато момиче прекрачи завист и тъга!
В трогателното си стихотворение за DARA, Недялко Йорданов възпява качества като сила, непримиримост, талант и любов. Той описва победата на Евровизия 2026 като "прекрасен дар" и благодари на певицата за щастливите дни, които ни е подарила на фона на тези така тревожни и пропити с омраза времена, в които живеем.
Каква безумна надпревара!
Българийо, благодари!
Момичето със име Дара
прекрасен дар ни подари.
Във тези времена тревожни
на смърт, омрази и войни
оказа се, че са възможни
и няколко щастливи дни.
Едно усмихнато момиче
прекрачи завист и тъга.
Дали ще можем да обичаме
и утре, колкото сега?
Думите на Недялко Йорданов са нежни, изпълнени с искрено възхищение и благодарност към DARA. Финалът "дали ще можем да обичаме и утре, колкото сега?", подбужда българите да вярват, да обичат и да оценяват таланта и успехите на другите. Дори, когато не съвпадат с техните идеали. Важно е да сме добри хора и да умеем да се радваме, когато родните ни артисти покоряват върхове!
Припомняме, че DARA не просто спечели Евровизия – тя промени начина, по който Европа и светът гледат на българската поп музика. С впечатляващите 516 точки и рекордна преднина от 173 точки пред второто място, победата ѝ влиза директно в историята на конкурса. Още по-впечатляващо е, че певицата успя да обедини вота както на журито, така и на публиката – рядко постижение, което говори за силата на песента Bangaranga.