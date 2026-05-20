След огромната победа на талантливата изпълнителка DARA, която покори "Евровизия" 2026, цяла България се вълнува с нея, гордее се и неуморно пее песента Bangaranga. Дори големият български поет Недялко Йорданов е силно вдъхновен от победата, творчеството и смелостта на певицата.

Той написа специално стихотворение, посветенео на DARA, в което споделя емоциите и възхитата си към младата победителка, а неговите почитатели веднага се влюбиха в поемата.

Едно усмихнато момиче прекрачи завист и тъга!

В трогателното си стихотворение за DARA, Недялко Йорданов възпява качества като сила, непримиримост, талант и любов. Той описва победата на Евровизия 2026 като "прекрасен дар" и благодари на певицата за щастливите дни, които ни е подарила на фона на тези така тревожни и пропити с омраза времена, в които живеем.

ДАРА

Каква безумна надпревара! Българийо, благодари! Момичето със име Дара прекрасен дар ни подари.