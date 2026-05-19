След триумфалната победа на на сцената на "Евровизия" цяла България избухна в еуфория. Но, безспорно, никъде радостта не е толкова силна, колкото във Варна. Морската столица е родното място на талантливата певицата и именно от там започва професионалният ѝ път.

DARA, чието истинско име Дарина Николаева Йотова, е родена на 9 септември 1998 г. Още от ранна детска възраст проявява интерес към музиката и сцената и семейството ѝ изцяло я подкрепя в желанието ѝ да се развива в тази посока. Постъпва в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ в родния си град – което завършва с народно пеене преди девет години.

Днес цялото училище се гордее с успеха на DARA, а от ръководството са категорични – тя е вдъхновение за всички 800 настоящи ученици.

Първият учител не се забравя

Освен семейството и училището, има обаче и още един важен фактор в живота на DARA, който ѝ е повлиял изключително и е помогнал да развие таланта си професионално. И това е първата ѝ учителка.

От съвсем малка DARA учи фолклорно пеене при вокалната педагожка Павлинка Тодорова. Тя е преподавател с дългогодишен стаж, както и носител на редица престижните фолклорни награди. И до днес обучава индивидуално деца, чиито успехи са показателни – те печелят призови места в много национални и международни конкурси и фестивали.

Учител, изграждащ победители

Любопитен факт е, че DARA не е единствената ученичка на Павлинка Тодорова, постигнала успех на огромната сцена на „Евровизия“. През 2007 година Елица Тодорова, заедно с партньора си Стоян Янкулов, печели националната селекция на песенния конкурс с етнодръм изпълнението „Вода“. Двамата представят България на провеждащите се в Хелзинки финали и успяват да се класират на пето място. Елица, освен ученичка, е и дъщеря на Павлинка Тодорова.

Елица се превръща във вдъхновение за DARA. “Тя започна да мечтае за сцената на „Евровизия“ от много малка, вдъхновена от изпълнението на песента „Вода“, споделя Катя Ганева, майката на DARA пред „24 часа“.

Близо 20 години по-късно DARA не само повтори успеха на Елица, но и стигна още по-напред и нагоре – донасяйки първата победа на България на „Евровизия“. Безспорно зад постиженията на двете изпълнителки стои техният огромен талант и усилен труд, но и името на тяхната учителка - Павлинка Тодорова.

Единственият човек в България

Вокалната педагожка днес с гордост може да се определи като единственият човек в България, дал начален тласък на двама участници в „Евровизия“: единият – победител, а другият - достигнал челните места.

Самата Павлинка Тодорова се включи, макар и индиректно, в социалните мрежи – дъщеря ѝ Елица от свое и нейно име написа емоционално:

„Честита Звездна победа на Дара и българската песен в Евровизия 2026! Мечтите се сбъдват! Една от най-големите мечти на Дара беше да се яви на конкурса и да го спечели. Артистина, упорита, талантлива и харизматична тя взриви сцената във Виена с песента си! Честита победа и пожелаваме още много, много успехи! С ритъм и любов: Елица Тодорова, Павлинка Тодорова.“

