След няколко сезона, доминирани от меки пастелни нюанси и естетиката на тихия лукс, модата отново се връща към цветовете, които привличат вниманието и внасят повече енергия в ежедневното облекло. Този сезон оранжевото превзема модната сцена. Един поглед към актуалните подиуми и снимките в уличния стил е достатъчен, за да стане ясно, че това е една от най-големите цветови тенденции на пролетта и лятото.

Оранжевото определено се откроява в колекциите на големи модни къщи като Ferragamo, Tod's, Lacoste и Akris, където се появява на елегантни рокли, структурирани палта, овърсайз силуети и впечатляващи кожени комплекти.

За разлика от яркото, неоново оранжево, което често изглежда трудно за стилизиране, "мандарината" или иначе казано "обикновеното" оранжево има по-мек и по-изтънчен тон, който го прави да изглежда много по-модерен и луксозен.

Този баланс между поразителност и елегантност е причината, поради която то се вписва толкова лесно както в минималистични комбинации, така и в максималистични модни визии.

Как да носите оранжево през пролетта?

Начинът, по който инфлуенсърите и модните експерти носят този нюанс в ежедневни комбинации, носи истинско вдъхновение. Оранжевото стои перфектно на сатенени материи, широки ризи, рокли и ефектни вечерни дрехи, а често го виждаме в комбинация с черно, бяло, шоколадово кафяво или светлосиньо.

Тези от вас, които не харесват монохромни комбинации (изцяло в един цвят), могат лесно да изпробват тенденцията като включат модни аксесоари - чанти, сандали или бижута в този цвят за акцент.

След години на доминация на донякъде „по-безопасните“ нюанси като бордо, жълто и различни тонове на кафявото, модата отново става по-забавна.

Оранжевото се вписва идеално в ежедневието, защото внася настроение, но същевременно не е прекалено искрящо, поради което вече не е запазено само за летните ваканции. Въпреки че на пръв поглед изглежда като цвят, който не е лесно да се впише в гардероба ви, той всъщност е много по-универсален, отколкото изглежда. Изглежда страхотно с неутрални тонове като бежово, бяло и черно, но също и с по-меки нюанси, които му придават повече мекота.