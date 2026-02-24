Гледате ли през прозореца с надеждата за малко повече слънце, докато се увивате в поредния сив шал? Мрачното време през зимата често ни кара да избираме тъмни тонове за дрехите, в които се обличаме, но подиумите в Ню Йорк за есен 2026 г. имат друг план за нас.
Възможно ли е ли е един нюанс да бъде лекът срещу лошото време? Отговорът е в райската ябълка – наситен цвят между оранжево и червено, който официално измества досегашното черешовочервено.
Кой цвят ще замени червеното в гардероба ни?
Понякога е нужен само един правилен детайл, за да вдъхнете нов живот на дрехите си. През 2026 г. този детайл е цветът на райската ябълка – онзи специфичен нюанс, който е по-топъл от червеното и по-дълбок от обикновеното оранжево. Той е точното междинно стъпало, което ни вади от сивото ежедневие. Дали ще бъде само ярък пуловер, или смел цял костюм, този кървавооранжев тон действа като инжекция щастие.
Как да съчетаваме този цвят?
Според модните експерти, райската ябълка изпъква най-добре като цветен контраст. Има дизайнери, които го използват като пикантен горен слой върху ризи в цвят „каки“, а други озаряват масленожълти рокли с оранжеви плетива. Стилистът на Дженифър Лорънс го съчетава с наситено лилави панталони.
Още от седмицата на модата в Париж през януари 2026 вижте ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER