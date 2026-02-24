Гледате ли през прозореца с надеждата за малко повече слънце, докато се увивате в поредния сив шал? Мрачното време през зимата често ни кара да избираме тъмни тонове за дрехите, в които се обличаме, но подиумите в Ню Йорк за есен 2026 г. имат друг план за нас.

Възможно ли е ли е един нюанс да бъде лекът срещу лошото време? Отговорът е в райската ябълка – наситен цвят между оранжево и червено, който официално измества досегашното черешовочервено.

Кой цвят ще замени червеното в гардероба ни?

Снимка: Facebook

Понякога е нужен само един правилен детайл, за да вдъхнете нов живот на дрехите си. През 2026 г. този детайл е цветът на райската ябълка – онзи специфичен нюанс, който е по-топъл от червеното и по-дълбок от обикновеното оранжево. Той е точното междинно стъпало, което ни вади от сивото ежедневие. Дали ще бъде само ярък пуловер, или смел цял костюм, този кървавооранжев тон действа като инжекция щастие.

Снимка: Getty/Istock

Как да съчетаваме този цвят?

Снимка: Getty/Istock

Според модните експерти, райската ябълка изпъква най-добре като цветен контраст. Има дизайнери, които го използват като пикантен горен слой върху ризи в цвят „каки“, а други озаряват масленожълти рокли с оранжеви плетива. Стилистът на Дженифър Лорънс го съчетава с наситено лилави панталони.

Снимка: Getty/Istock

Още от седмицата на модата в Париж през януари 2026 вижте ето тук:

