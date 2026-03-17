Новата версия на телевизионния сериал „Бъфи, убийцата на вампири", която трябваше да бъде режисирана от носителката на награда „Оскар" Клои Джао, няма да бъде снимана, предаде АФП, като цитира американската актриса и продуцентка Сара Мишел Гелар.

„За съжаление, платформата Хулу реши да не продължи с Buffy: New Sunnydale", написа в профила си в Инстаграм актрисата, която изигра ролята на Бъфи Съмърс в успешния сериал от 1997 до 2003 г. „Наистина ми е тъжно да ви съобщя това, но исках да го научите от мен", каза 48-годишната актриса.

Новата версия на „Бъфи" беше обявена миналата година и в нея Гелар трябваше да се върне в ролята на Бъфи Съмърс, която в оригиналния сериал беше тийнейджърка, бореща се с демони и вампири.

„Искам да благодаря на Клои Чжао, защото никога не бих си помислила, че отново ще бъда в ролята на Бъфи, която е все така стилна, но и достъпна", каза Гелар. „Благодарение на Клои си припомних колко много обичам този герой и какво представлява той, не само за мен, но и за всички вас", заяви актрисата.

Снимка: Getty Image





Китайската режисьорка Клои Чжао, чийто филм „Хамнет" беше номиниран в неделя за „Оскар", каза пред списание „Варайъти", че не е изненадана от анулирането на проекта. „Има причина, за да се случи нещо", каза режисьорката, отличена с „Оскар" за най-добър филм и за най-добра режисура през 2021 г. за „Земя на номади".

„Изкарах невероятно време със Сара, с целия актьорски състав и екипа, докато работехме по проекта. Считаме се за пазители на оригиналния сериал" добави Клои Чжао. „Нашият приоритет винаги е бил да останем верни на сериала и на нашите фенове", отбеляза тя, цитирана от АФП.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER