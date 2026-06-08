В света на хранителните добавки малко продукти предизвикват толкова дискусии, колкото рибеното масло. Въпреки периодичните спорове около неговата ефективност, много специалисти продължават да смятат, че приемът на качествени омега-3 добавки може да бъде ценна част от здравословния начин на живот.

Основната причина се крие в съдържащите се в рибеното масло омега-3 мастни киселини EPA (ейкозапентаенова киселина) и DHA (докозахексаенова киселина) – хранителни вещества, които организмът не може да произвежда сам в достатъчни количества.

Защо омега-3 са толкова важни?

Според специалистите съвременният начин на хранене често води до прекомерен прием на омега-6 мастни киселини и недостатъчно количество омега-3. Този дисбаланс се свързва с повишени възпалителни процеси в организма. Именно тук рибеното масло може да играе важна роля, като подпомага възстановяването на баланса между различните видове мазнини. Изследванията показват, че омега-3 мастните киселини участват в множество жизненоважни функции, свързани със сърдечносъдовата система, мозъчната дейност, имунитета и метаболизма.

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Ползите за сърцето

Една от най-изследваните области е влиянието на рибеното масло върху сърдечното здраве. Специалистите посочват, че омега-3 могат да подпомогнат контрола върху нивата на триглицеридите в кръвта и да окажат благоприятен ефект върху някои рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. Важно е обаче да се отбележи, че добавките не са заместител на здравословното хранене, физическата активност или предписаното от лекар лечение. Те могат да бъдат част от цялостен здравословен режим, но не бива да се разглеждат като самостоятелно решение.

Ползи за мозъка и настроението

DHA е една от най-важните структурни мазнини в мозъка. Затова учените отдавна проучват връзката между омега-3 и когнитивните функции. Според специалистите достатъчният прием на EPA и DHA подпомага нормалната мозъчна функция, концентрацията и паметта. Някои изследвания показват и потенциална връзка между омега-3 и подобряване на настроението при определени хора.

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Как влияе на кожата?

Макар рибеното масло да не е магическо решение за безупречна кожа, специалистите отбелязват, че омега-3 могат косвено да подобрят състоянието ѝ. Те участват в поддържането на кожната бариера, подпомагат хидратацията и могат да окажат благоприятно влияние при възпалителни състояния. Някои проучвания свързват омега-3 и с по-добра защита срещу вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи.

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Помага ли за възстановяване след тренировки?

Нови изследвания сочат, че рибеното масло може да бъде полезно и за физически активните хора. Наблюдават се данни за намаляване на мускулната болезненост след натоварване, по-бързо възстановяване и по-добра подвижност след интензивни тренировки. Ефектите обаче са умерени и не превръщат добавките в чудодейно средство за спортни резултати. Специалистите смятат, че приемът на омега-3 може да бъде особено полезен за хора, които рядко консумират мазна риба, за жени по време на бременност и след раждане, за хора над 45-годишна възраст, както и за хора с хронични възпалителни състояния или повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

Има ли рискове?

Въпреки че рибеното масло обикновено се счита за безопасно, то не е подходящо за всеки. Специалистите предупреждават, че по-високите дози могат да увеличат риска от кървене, особено при хора, които приемат лекарства за разреждане на кръвта. Възможни са също стомашен дискомфорт, гадене или характерен рибен послевкус. Хората с алергия към риба или морски дарове трябва да бъдат особено внимателни и да се консултират с лекар преди прием на подобни продукти.