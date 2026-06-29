Модата обича да се връща към корените си – и това лято банските костюми са абсолютното доказателство за това. Сезонът е наситен с носталгия и свежи интерпретации на любими силуети от миналото, които днес „звучат“ изключително актуално.

Танкините например, символ на ранните години на новото хилядолетие, вече са преоткрити от водещи дизайнери и се радват на нов живот. Спортните бански шорти пък се утвърждават като нещо, което всеки, който следва най-актуалните тенденции, трябва да има в гардероба си.

И още - минималистичните бикини, ретро принтовет и елегантните цели бански с висока талия доминират, напомняйки ни, че класиката никога не излиза от мода.

Ето шест най-горещите тенденции в банските костюми за лято 2026, които ще ти помогнат да изглеждаш безупречно - подбрани от Who What Wear.

"Boyshorts"

Спортните бански костюми се завръщат с пълна сила. И ако искаш да си в крак с тенденцията, типът "boyshorts" трябва да е първото нещо в списъка ти. „Готините“ момичета вече са ги признали за основна част от летния гардероб.

Снимка: instagram/salamander_bikini_shop

Тънки презрамки

След сезони, доминирани от масивни детайли и ефектни елементи, банските се насочват към по-семпъл подход, като именно детайлите са това, което се откроява. Ако обичаш тен, тази тенденция ще ти допадне.

Снимка: instagram/amaka.hamelijnck

Танкини

Може би най-изненадващото завръщане на сезона - танкините официално отново са в модната дискусия. Включващи обикновено долнище в различни варианти и дълго горнище, подобно на блуза, те са многофункционални и удобни.

Снимка: Getty Images

Носталгични принтове

Ретро вдъхновените десени внасят игриво настроение в банските това лято. Ако моделът напомня на любима някогашна дизайнерска марка, значи си на прав път.

Снимка: Getty Images

Изрязани кройки

Ефектът за издължаване на краката, който дават банските с висока кройка, продължава да ги прави любими на знаменитости и инфлуенсъри. Вдъхновени от емблематичните модели от 80-те и 90-те, те носят ретро и секси усещане.

Снимка: Getty Images

Леопардови шарки

Леопардовият принт се е превърнал в универсален „неутрален“ мотив през цялата година и банските не правят изключение. Той е моментално доказателство за усет към екстравагантното.

Снимка: Getty Images

И още модни съвети във видеото - как да се грижим правилно за различните материи през лятото:

