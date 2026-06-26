След ерата на минимализма и изчистената естетика, модния свят отново е завладян от свободния дух на бохо шик стила. Звезди като Кейт Мос, Бела Хадид, Зоуи Кравиц и близначките Олсън залагат на бижута с артистичен характер, които ще бъдат тотален хит през лято 2026, убедени са модни експерти от British Vogue.

Тенденцията е очаквано продължение на голямото завръщане на бохо стила, който през последните сезони отново беше на всеки моден подиум. Колекциите на Chloé, Isabel Marant и Etro поставиха началото на нова нова вълна бохемска естетика - по-луксозна, по-рафинирана, но все така с усещане за свобода, лекота и дива романтика- Вместо минималистични бижута, дизайнерите залагат на аксесоари, които изглеждат така, сякаш са събирани с години от различни места по света. Аксесоари с история, които няма как да не забележите на витрините.

Chloé - Runway - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week

Снимка: Getty Images

Кои звезди обожават бохо шик?

Кейт Мос

Бохо никога не е било просто модна тенденция, която идва и отминава. Този стил винаги е бил символ на индивидуалност и емблематичен личен почерк. Именно затова някои от най-големите модни икони с радост се завръщат към бохо шик дрехите и бижутата. Кейт Мос остава една от най-разпознаваемите музи на бохо естетиката. Пищни колиета, дълги висулки и винтидж бижута - тези бижута винаги са били нейна запазена марка, но сега изглеждат по-актуално от всякога. А и тя знае как да ги носи по най-впечатляващия начин. Но, разбира се, Кейт Мос не е единствената знаменитост, която е влюбена в бохо шик ерата.

Снимка: Getty Images

Бела Хадид и Зоуи Кравиц

Бела Хадид и Зоуи Кравиц също са перфектен пример за това как завръщането на бохо стила може да изглежда зашеметяващо. Те умело подбират идеалните бохо тоалети и аксесоари. Често комбинират естествени камъни, многослойни колиета и винтидж обеци с по-съвременна визия.

Снимка: Getty Images

Близначките Олсън

И когато говорим за бохо шик... Няма как да не споменем световноизвестните близначки Олсън. Мери Кейт и Ашли връщат бохо елементите в стила си и отново вдъхновяват модни дизайнери, фенове и последователи. С масивни гривни, кръгли обеци и широки дрехи - популярните сестри се вписват изцяло в хитовия тренд.

Снимка: Getty Images

Как изглеждат модерните бохо бижута?

Новото поколение бохо аксесоари съчетава винтидж настроение с модерна визия. Сред най-актуалните модели за лято 2026 се открояват:

дълги многопластови колиета;

висулки с естествени камъни;

мъниста и минерали;

масивни гривни и метални елементи;

големи кръгли обеци;

пръстени с оникс, яспис, тюркоаз и други естествени минерали;

талисмани, раковини и ретро елементи.

Снимка: Getty Images

Защо бохо се завръща именно сега?

След периода на изчистената мода, тенденциите постепенно се насочват към по-лично, смело и емоционално себеизразяване. Вместо перфектно полирани аксесоари, все повече хора избират бижута с характер, история и усещане за индивидуалност.

Според British Vogue именно това е причината бохо бижутата и дрехите да се превърнат в една от най-силните тенденции на лято 2026 – те носят носталгия по 60-те и 70-те години, артистичен дух и усещане за свобода, което контрастира на все по-задушаващото дигитално ежедневие.

Снимка: Getty Images

Как да комбинираме бохо колиета точно като Кейт Мос?

Супермоделът комбинира няколко колиета с различна дължина, като съчетава метални верижки с винтидж висулки, естествени камъни и талисмани. Резултатът е визия, която изглежда непринудена, но същевременно впечатляваща.

Снимка: Getty Images

За да постигнете подобен ефект: