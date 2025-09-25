Докато модните подиуми за есен/зима 2025 "гърмят" от бохо-шик силуети, а имена като Chloé, Zimmermann и Isabel Marant диктуват завръщането на романтичната естетика, има една жена, която никога не се е разделяла с този стил. И това е Флорънс Уелч – певицата, която от години носи бохемския дух не само на сцената, но и в ежедневието си.

Флорънс Уелч - доза магия, фолклор, мистика и много бохо!

Бохо- шик визията на една модерна муза

Последната поява на Фрлорънс в Лондон е поредното доказателство за това, че бохо стилът може да бъде не просто актуален, но и наистина изискан. Уелч бе облечена в черно наметало и клош панталони – класически бохо елементи, но поднесени с деликатен, почти винтидж привкус. Визията ѝ бе допълнена от блуза с широка бродирана яка, мека мини чанта и колан със златна тока – препратки към 70-те, но интерпретирани по модерен начин.

Червен килим с характерна визия

Поглеждайки назад към червените ѝ килими, бохо стилът винаги е заемал централно място. Почти никога няма да видите Флорънс Уелч на събитие без дълга, романтична рокля от шифон или дантела. Певицата винаги държи да подчертае своят артистичен бунт и свобода чрез визиите си.

Бохо - правилно адаптирано към времето

Флорънс Уелч демонстрира не само последователност в стила си, но и умение да го адаптира към времето. Докато бохо тенденцията в миналото често бе свързвана с Y2K елементи като шалове Pucci и огромни слънчеви очила, тя предлага по-изчистен и спокоен прочит – нежен, ефирен и в същото време зрял.

Вдъхновение за есента

Ако търсите бохо този сезон, но не сте сигурни как да съчетаете дрехите и аксесоарите си - почерпете вдъхновение от подхода на Уелч:

Естествени материи

Цветни дрехи

Романтични детайли

Повече модни съвети за бохо шик визии, гледайте във видеото тук и най-отгоре.

А пет съвета за перфектната бохо сватба - вижте тук:

