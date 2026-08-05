Едва ли има човек, който не обича ледена диня през лятото, а повечето хора дори са обсебени от сочния плод. Шансът обаче да уцелите най-сочната, вкусна, узряла и сладка диня сред купчината в магазина е много малък, ако не сте опитни.

Някои дупчат триъгълник в динята, за да се убедят в качествата й, преди да я купят – но и това не е гаранция, че цялата ще бъде същата. Спокойно, на помощ точно навреме за сезона идват съветите на опитни фермери, които ще ви помогнат да изберете перфектната диня.

Разгледайте “дупето”

Жълтото петно, известно като “дупето”, е мястото, на което динята е стояла върху земята, докато узрее. Зрелите дини винаги имат кремаво-жълти и дори оранжево-жълти петна на дъното си – никога бели.

Разгледайте "белезите"

Мрежовидните кафяви петна по динята означават, че пчелите често са кацали върху тичинките на цветовете. Колкото по-опрашвана е била динята по време на цъфтежа, толкова по-сладък ще е плодът й, когато узрее.

"Мъжки" и "женски" дини

Опитните фермерите знаят, че дините имат пол – мъжките са по-големи, имат продълговата форма, но и по-воднист вкус, а женските имат закръглена форма и са много по-сладки.

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Размерът няма значение

По-добре не избирайте нито най-голямата, нито най-малката, а се спрете на среден размер диня. Голяма или малка, динята трябва да чувствате и достатъчно тежка за размерите си, защото това говори за плътността й.

Огледайте “опашката”

Изсъхналата опашка обикновено означава, че динята е узряла. Ако опашката е зелена, вероятно динята е била прибрана от бостана твърде рано и не е добре узряла.