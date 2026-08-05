Едва ли има човек, който не обича ледена диня през лятото, а повечето хора дори са обсебени от сочния плод. Шансът обаче да уцелите най-сочната, вкусна, узряла и сладка диня сред купчината в магазина е много малък, ако не сте опитни.

Някои дупчат триъгълник в динята, за да се убедят в качествата й, преди да я купят – но и това не е гаранция, че цялата ще бъде същата. Спокойно, на помощ точно навреме за сезона идват съветите на опитни фермери, които ще ви помогнат да изберете перфектната диня. 

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Разгледайте “дупето”

Жълтото петно, известно като “дупето”, е мястото, на което динята е стояла върху земята, докато узрее. Зрелите дини винаги имат кремаво-жълти и дори оранжево-жълти петна на дъното си – никога бели. 

Разгледайте "белезите"

Мрежовидните кафяви петна по динята означават, че пчелите често са кацали върху тичинките на цветовете. Колкото по-опрашвана е била динята по време на цъфтежа, толкова по-сладък ще е плодът й, когато узрее. 

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"Мъжки" и "женски" дини

Опитните фермерите знаят, че дините имат пол – мъжките са по-големи, имат продълговата форма, но и по-воднист вкус, а женските имат закръглена форма и са много по-сладки. 

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Размерът няма значение

По-добре не избирайте нито най-голямата, нито най-малката, а се спрете на среден размер диня. Голяма или малка, динята трябва да чувствате и достатъчно тежка за размерите си, защото това говори за плътността й. 

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Огледайте “опашката”

Изсъхналата опашка обикновено означава, че динята е узряла. Ако опашката е зелена, вероятно динята е била прибрана от бостана твърде рано и не е добре узряла. 