На 3 август светът отбелязва Световния ден на динята - един от най-освежаващите празници в разгара на лятото. Независимо дали я хапваме добре охладена на плажа, добавяме я към свежа салата или я превръщаме в домашно сорбе, динята е безспорната звезда на горещите дни.

Съставена от близо 92% вода, освен че утолява жаждата, динята е е богата на витамини и на ценни антиоксиданти. Така че, да си подарим няколко сочни резена и да отпразнуваме този вкусен празник.

Плод с хилядолетна история

Историята на вкусния плод започва преди повече от 4000 години. Смята се, че произхожда от североизточна Африка, където първоначално е била ценена не толкова заради сладостта си, колкото заради високото си съдържание на вода. Археолози са откривали семена от диня в древноегипетски гробници, включително в гробницата на Тутанкамон, което показва колко ценена е била от хората още в древността.

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Любопитно е, че съществуват спорове дали динята всъщност е плод. Объркването вероятно идва от факта, че е част от семейство Тиквови (Cucurbitaceae), заедно с тиквите, краставиците и пъпешите. Ботаниците обаче са категорични, че динята принадлежи към плодовете, защото се развива от цвета на растението и съдържа семена.

Защо е толкова полезна

Не е случайно, че именно динята е символ на лятото. Високото ѝ съдържанието на вода я прави отличен начин да се хидратираме в жегите. В пустинята Калахари например дивите дини, известни като цама (tsamma), са един от основните източници на вода през сухия сезон. В миналото хората дори предприемали преходи през пустинята само когато реколтата от цама била добра, пише Тime and date.

Освен това е богата на витамините A и C, антиоксиданти и ликопен – пигментът, който придава червения ѝ цвят и е свързван с редица ползи за здравето, включително и намаляване на риска от някои видове рак.

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Още едно предимство на динята е, че почти всички нейни части са годни за консумация. Червената вътрешност може да се яде прясна, да се използва за сокове или да се готви. Комбинира се чудесно със сирена като фета и моцарела, влиза в състава на летни салати и домашен сладолед.

Дори кората ѝ не е за изхвърляне – в различни части на света тя се маринова, задушава или се използва в сладка и туршии, а семките могат да се изпекат и да се консумират като ядки.

Как да изберем най-сладката диня

Ако всяка година се чудите как да познаете дали една диня е узряла, обърнете внимание на няколко признака:

търсете кремавожълто петно от страната, на която е лежала на земята;

кората трябва да е матова, а не лъскава;

плодът трябва да е тежък за размера си;

при леко почукване звукът трябва да бъде плътен и дълбок.

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Как да отбележим празника

Празникът няма официален произход, но всяка година на 3 август милиони хора използват повода, за да се насладят на любимия летен плод. На много места се организират забавни състезания по плюене на семки, кулинарни демонстрации и дегустации, които превръщат деня в истински летен фестивал.

А у дома може да приготвите прясно изцеден сок от диня, свежа салата с диня, сирене фета и мента. Вечерта може да сервирате риба с ароматна салса от диня, а за десерт да завършите деня с освежаващо сорбе.

А как изкуственият интелект може да ни помогне да изберем най-добрата диня - гледайте любопитното видео: