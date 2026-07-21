Юли е месецът, през който тялото ни губи най-много течности. Само водата не винаги е достатъчна, за да възстановим тези загуби. Ето защо сезонните плодове са особено полезни.

Виолета Кушкян, диетолог в ZEM Wellness Clinic Altea, обяснява кои са плодовете най-полезни и хидратиращи през юли.

НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ ПЛОДОВЕ ПРЕЗ ЮЛИ

Динята оглавява списъка и това не е изненадващо. С 92% вода, трудно е да се намери по-хидратиращ плод през юли. Тя има високо съдържание на калий и ликопен, което я прави един от най-добрите плодове за лятото. Ликопенът има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Магнезият, който съдържа, помага за предотвратяване на мускулни крампи, което често се случва, когато е много горещо.

Много близък до динята по съдържание на вода е пъпешът - надхвърля 90%. Тук бонусът е съдържанието на бета-каротин. Плодът осигурява калий, витамин С и бета-каротин, което е много важно за здравето на кожата през лятото, обяснява диетоложката. Резултатът е плод, който едновременно хидратира и защитава кожата. Калият изпълнява същата функция като в динята - поддържа клетките хидратирани и мускулите добре функциониращи.

Класически плодове, които са в разцвета си през юли. Те са източник на калий, витамин С и бета-каротин, с много пълен хранителен профил за топлите месеци. Витамин С укрепва имунната система , която страда от топлинен стрес през лятото. В добавка - витамин К и сорбитол, фин, но много полезен компонент за добрата работа на чревния тракт.

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Плодовете, които най-добре се грижат за кожата ви през лятото

Пресните смокини започват да се появяват през юли и имат нещо, с което малко летни плодове могат да се сравнят - съдържание на калций. Той допринася за здравето на костите, а фибрите подпомагат храносмилането.

Касисът е малък плод, но пълен с витамин С, антиоксиданти и противовъзпалителни полифеноли.

Боровинките и къпините допълват списъка с антоцианини, които поддържат здрави кръвоносни съдове и добро кръвообращение.

Черешите са в сезона си до юли и си струва да се възползвате от тях. Те са богати на антоцианини с противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и съдържат естествен мелатонин. Той може да помогне за подобряване на качеството на съня. Сънят през лятото често е засегнат от жегата, а черешите могат да бъдат естествен съюзник за пълноценна почивката.

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Как да се възползвате максимално от плодовете през юли

Какво приемате от плодовете зависи от това как ги ядете. Консумацията на пресни и сезонни плодове гарантира най-висок прием на витамини, минерали и антиоксиданти. Когато са на смутитата или натуралните сокове губят някои хранителни вещества като фибри, въпреки че все още са добър вариант за хидратация. Целите плодове запазват фибри, което забавя усвояването на захарта и удължава чувството за ситост. Ако някога се чудите фреш или парче пресен плод да изядете - изберете второ, съветва диетоложката.

Комбинирането на няколко плода в едно и също хранене засилва ефекта. Салата от диня с рукола, мента и прясно сирене или купа с плодове с натурално кисело мляко и ядки осигуряват протеини, здравословни мазнини и разнообразие от микроелементи, които подобряват усвояването на антиоксидантите.

Юли предлага разнообразие от плодове, които съвпадат с времето, когато тялото най-много се нуждае от тях. Диня, пъпеш, праскова, нектарина, череша, слива, смокиня, касис, боровинка и къпина - всички те възстановяват загубеното от топлината и потта. Сезонът е кратък. Струва си да се възползвате от него максимално.

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