Не е нужно да изхвърляте стари и кафяви ябълки, защото лесно можете да ги превърнете в здравословно допълнение към вашата диета. Има прости начини да ги използвате - като сушени резени, домашен ябълков оцет и още много други.
Изследвания показват, че редовната консумация на ябълки може да допринесе за здравето на сърцето и по-добрата функция на кръвоносните съдове. Това се дължи на пектина, който помага за понижаване на холестерола.
Полезни приложения на старите ябълки
Сушени ябълки
Сушените ябълки запазват витамини, минерали и фибри. Разтворимите фибри са особено полезни, помагайки за регулиране на кръвната захар и понижаване на лошия холестерол, докато неразтворимите фибри подобряват храносмилането.
Приготвянето на сушени ябълки е лесно:
- обелете ги
- отстранете семките
- нарежете ги на тънки филийки
- изсушете ги във фурна или фритюрник с горещ въздух, докато станат хрупкави
Ябълков оцет
Можете също да си направите домашен оцет от стари ябълки. Всичко, което трябва да направите, е да залеете остатъците със захарна вода и да ги оставите да ферментират няколко седмици.
Тази напитка може да помогне за регулиране на кръвната захар и подобряване на нивата на холестерола, което прави отлежалите ябълки ценен съюзник за здравето.
Печени ябълки
- разрежете плодовете
- махнете семките
- поръсете с канела, захар/мед и малко масло
- печете за около 20 мин
Ябълков сладкиш
- настържете ги
- добавете ги в смес за кекс или друг сладкиш (напр. палачинки)
Ябълково пюре
- обелете плодовете
- нарежете ги
- сварете ги с малко вода
- пасирайте
Компот
- нарежете ябълките
- добавете захар и вода
- сварете съставките заедно
- може да добавите канела или карамфил
Ябълково сладко / мармалад
- нарежете плодовете на ситно
- сварете ги със захар и лимон
- по желание добавете канела или ванилия
За смути или сок смесете старите ябълки с банан, кисело или прясно мляко и канела.
Освен че когато остаряват повече стават по-сладки, те са чудесно допълнение към солени ястия. Ябълките вървят много добре с: пиле, свинско и салати, като им придават леко сладък и свеж вкус.
