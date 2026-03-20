Не е нужно да изхвърляте стари и кафяви ябълки, защото лесно можете да ги превърнете в здравословно допълнение към вашата диета. Има прости начини да ги използвате - като сушени резени, домашен ябълков оцет и още много други.

Изследвания показват, че редовната консумация на ябълки може да допринесе за здравето на сърцето и по-добрата функция на кръвоносните съдове. Това се дължи на пектина, който помага за понижаване на холестерола.

Полезни приложения на старите ябълки

Сушени ябълки

Сушените ябълки запазват витамини, минерали и фибри. Разтворимите фибри са особено полезни, помагайки за регулиране на кръвната захар и понижаване на лошия холестерол, докато неразтворимите фибри подобряват храносмилането.

Приготвянето на сушени ябълки е лесно:

обелете ги

отстранете семките

нарежете ги на тънки филийки

изсушете ги във фурна или фритюрник с горещ въздух, докато станат хрупкави

Ябълков оцет

Можете също да си направите домашен оцет от стари ябълки. Всичко, което трябва да направите, е да залеете остатъците със захарна вода и да ги оставите да ферментират няколко седмици.

Тази напитка може да помогне за регулиране на кръвната захар и подобряване на нивата на холестерола, което прави отлежалите ябълки ценен съюзник за здравето.

Печени ябълки

разрежете плодовете

махнете семките

поръсете с канела, захар/мед и малко масло

печете за около 20 мин

Ябълков сладкиш

настържете ги

добавете ги в смес за кекс или друг сладкиш (напр. палачинки)

Ябълково пюре

обелете плодовете

нарежете ги

сварете ги с малко вода

пасирайте

Снимка: Canva

Компот

нарежете ябълките

добавете захар и вода

сварете съставките заедно

може да добавите канела или карамфил

Ябълково сладко / мармалад

нарежете плодовете на ситно

сварете ги със захар и лимон

по желание добавете канела или ванилия

Снимка: iStock

За смути или сок смесете старите ябълки с банан, кисело или прясно мляко и канела.

Освен че когато остаряват повече стават по-сладки, те са чудесно допълнение към солени ястия. Ябълките вървят много добре с: пиле, свинско и салати, като им придават леко сладък и свеж вкус.

Снимка: Canva

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER