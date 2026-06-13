Сър Дейвид Бекъм - първият английски футболист, спечелил шампионски титли в четири различни държави, беше удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд в деня, когато беше даден старт на американската част от Световното първенство по футбол 2026, като в Лос Анджелис са предвидени осем мача.

Вместо традиционния червен килим в Холивуд, церемонията включваше зелен килим, оформен като футболно игрище, за да отбележи повода.

Радиоводещата Елън Кей представи гост-лекторите, сред които бяха Том Круз и съпругата на Бекъм – Виктория Бекъм. Круз похвали житейския път на Бекъм, определяйки го като „холивудска история“ - за упорит труд, решителност и глобално влияние върху спорта и културата.

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Виктория Бекъм заяви, че отличието идва в подходящ момент преди Световното първенство в Лос Анджелис. Тя отбеляза, че футболът в САЩ навлиза в „една от най-вълнуващите глави в своята история“.

„Когато Дейвид за първи път дойде в Америка, той имаше мечта. Да сподели страстта си към футбола и да го направи един от най-великите спортове в САЩ. Днес името му се присъединява към Алеята на славата в Холивуд. Доказателство не само за това, което е постигнал, но и за човека, който е. Поздравления, Дейвид Бекъм, не бих могла да бъда по-горда с теб. Всички те обичаме много!“, написа Виктория Бекъм в Инстаграм профила си.

Снимка: Getty Images

Излизайки на сцената, Бекъм определи момента като „нереален“. Той си спомни детството си в Източен Лондон и мечтите си да стане футболист, без никога да си представя, че един ден ще бъде признат в Холивуд.

Дейвид Бекъм, придружен от повечето членове на семейството си, присъства на бляскава церемония по откриването на своята звезда на "Алеята на славата" в Холивуд.

Футболната звезда бе подкрепена не само от семейството си на празничната церемония. Сред присъстващите бяха и дългогодишните му приятели Роби Кийн и Ева Лонгория. Сред звездните гости на събитието беше и холивудският актьор Том Круз.

Снимка: Getty Images

Бекъм говори и за скептицизма, който е срещнал след преминаването си в LA Galaxy през 2007 г., когато много хора се чудели защо Съединените щати толкова късно възприемат спорт, който е толкова популярен по света.

Бекъм, който днес е президент и съсобственик на Интер Маями, заяви, че се гордее с нарастващата популярност на футбола в САЩ. Той отправи и специално послание към децата си.

„Сега ще се разчувствам. Деца, надявам се един ден да доведете тук моите внуци и да им разкажете за едно момче, което мечтаеше смело. Да ви накарам да се гордеете с мен е най-голямото ми постижение“, каза той.

Снимка: Getty Images

„Признанието за Дейвид Бекъм със звезда на Холивудската алея на славата в категорията „Спортни развлечения“ идва в особено подходящ момент, когато Съединените щати се подготвят да бъдат домакин на Световното първенство по футбол на ФИФА. Ролята на Бекъм за повишаването на популярността на футбола в Америка и трайното му влияние върху спорта, развлекателната индустрия и световната култура правят това отличие особено значимо“, заяви в официално изявление, публикувано на сайта на "Алеята на славата", продуцентът на инициативата Ана Мартинес.

По време на своята 20-годишна кариера Бекъм има 115 мача за Англия и играе за някои от най-известните клубове в света, включително Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, LA Galaxy и Пари Сен Жермен. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 г.

Снимка: Getty Images

Дейвид Бекъм е първият английски футболист, спечелил шампионски титли в четири различни държави. През своята 20-годишна професионална кариера той завоюва общо 10 титли от местни първенства в едни от най-силните и популярни лиги в света. Бекъм постига този исторически рекорд благодарение на триумфите си със следните отбори:

Англия: 6 титли от Висшата лига с Манчестър Юнайтед (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 г.)

Испания: 1 титла от Ла Лига с Реал Мадрид (2007 г.)

САЩ: 2 титли от MLS Cup с Лос Анджелис Галакси (2011, 2012 г.)

Франция: 1 титла от Лига 1 с Пари Сен Жермен (2013 г.).

Снимка: Getty Images

Като десен халф той беше известен с изключително точните си подавания и центрирания и е смятан за един от най-великите футболисти на всички времена.

Влиянието на Бекъм се простира и извън футбола чрез проекти като документалната поредица на Netflix „Beckham“, която проследява неговия път във футбола, както и „Victoria Beckham“, посветена на развитието на съпругата му от певица в „Спайс гърлс“ до моден дизайнер и предприемач.

Филмът „Ритай като Бекъм“ („Bend It Like Beckham“) също е вдъхновен от неговото наследство. Бекъм се оттегли като футболист през 2013 г.