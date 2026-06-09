Когато чуят името Дейвид Бекъм, повечето хора си представят футболната легенда, модната икона или съпруга на Виктория Бекъм. През последните години обаче 51-годишният британец изгражда и още един образ – този на запален градинар, който прекарва свободното си време сред зеленчукови лехи, пчелни кошери и кокошки.

Именно тази негова страст стои зад едно от най-необичайните признания, които е получавал досега – собствен сорт роза, носещ неговото име.

Роза, създадена специално за Бекъм

Новият сорт „Сър Дейвид Бекъм“ беше представен от прочутия британски селекционер David Austin Roses на изложението Chelsea Flower Show 2026 – едно от най-престижните събития в света на градинарството. Розата е създадена в чест на 50-ия рожден ден на футболиста и носи официалното му име след получаването на рицарско звание.

Историята зад цветето е особено лична. Идеята идва от дъщеря му Харпър, която искала да подари на баща си нещо красиво и трайно за юбилея му. От компанията избират специален сорт, който след повече от десетилетие селекция и изпитания получава неговото име.

Снимка: https://www.instagram.com

Как изглежда цветето?

„Сър Дейвид Бекъм“ е английска храстовидна роза с нежни бели цветове, леко оцветени в розово и кремаво-жълто. Цветовете се появяват на големи китки и цъфтят от началото на лятото до първите есенни слани. Особено впечатляващ е ароматът – комбинация от медени нотки, мускус, карамфил, смирна и дори леки плодови нюанси.

Според специалистите сортът е разработван повече от 10 години, като първите растения са създадени още през 2012 г. Белите рози са сред най-трудните за селекциониране, което прави успеха още по-впечатляващ.

Снимка: https://www.instagram.com

Фермерът Бекъм

Розата не е случайно избрана в чест на футболиста. През последните години градинарството се превърна в една от големите му страсти.

Любовта на Бекъм към живота на село започва след закупуването на семейното имение в Котсуолдс през 2016 г. Постепенно огромният парцел се превръща в нещо много повече от ваканционен дом - там поддържа впечатляваща зеленчукова градина, оранжерия, овощни дръвчета и пчелин. Кокошките са подарък от съпругата му Виктория Бекъм.

В социалните мрежи той често показва как събира яйца от кокошките си, бере зеленчуци или проверява кошерите си. В интервю за британското списание Country Life признава, че никога не си е представял, че ще стане пчелар, но описва процеса на добиване на мед като „истинско чудо“. По време на пандемията синът му Круз му показва популярните австралийски кошери Flow Hive и това се оказва началото на неочаквано увлечение. Футболната звезда сам сглобява първия си кошер, а впоследствие започва да изучава пчеларството с помощта на местни специалисти.

Градината му е далеч от декоративна. В неговите лехи растат картофи, кейл, различни видове зеле, червен и пресен лук, сливи и горски плодове. Някои от видеата му показват богата реколта от картофи, че феновете се шегуват, че звездата може спокойно да отвори собствен фермерски пазар.

Снимка: https://www.instagram.com

Последната му публикация в Instagram отново показва именно тази страна от живота му – далеч от прожекторите и футболните стадиони. Видеото събира хиляди коментари от фенове, които се шегуват, че „фермер Бекъм“ е не по-малко популярен от футболиста Бекъм.

Любов към природата, която стига до кралския дворец

Интересът на бившия полузащитник към градинарството го сближава и с крал Чарлз III, който от десетилетия е сред най-известните защитници на устойчивото земеделие и природосъобразния начин на живот във Великобритания.

На представянето на новата роза по време на Chelsea Flower Show кралят лично разглежда сорта, носещ името на футболиста. Не е случайно и че част от приходите от продажбата на „Сър Дейвид Бекъм“ ще бъдат дарявани на The King's Foundation – организация, чийто посланик е самият Бекъм.