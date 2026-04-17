От Пош Спайс до моден дизайнер и предприемач в сферата на красотата, Виктория Бекъм е истинска звезда в поп културата. През дългогодишната си кариера под светлините на прожекторите, звездата безпроблемно се преоткри, докато изграждаше световно уважавана марка – всичко това, докато разтапя сърцата като любима съпруга на Дейвид Бекъм и майка на четири деца.

От поп сензация до модна империя – пътят на Виктория Бекъм е всичко друго, но не и обикновен. На 17 април тя празнува своя 52-и рожден ден, а трансформацията ѝ през годините остава едно от най-впечатляващите превъплъщения в света на знаменитостите. Вижте как изглеждаше преди и сега.

От Posh Spice до световна слава

Всичко започва през 90-те, когато Виктория, тогава Адамс, става част от Spice Girls. Като Пош Спайс тя се отличава със своя минималистичен стил, елегантност и запомнящо се излъчване, което бързо я прави модната икона на бандата.

Сценичните ѝ визии и характерният ѝ стил я отличават дори сред ярките ѝ колежки, а успехът на групата я изстрелва на върха на поп културата.

Най-обсъжданата любовна история

Краят на 90-те носи не само музикален успех, но и една от най-популярните връзки на десетилетието – тази с футболната звезда Дейвид Бекъм. Двамата бързо се превръщат в символ на звездния блясък и стил, а всяка тяхна поява предизвиква медиен интерес.

От червените килими до ежедневните им визии – Виктория затвърждава позицията си на трендсетър, а влиянието ѝ започва да надхвърля музиката.

Снимка: Getty Images

Ново начало извън сцената

След паузата на Spice Girls Виктория поема по свой път – първо с музикални проекти, а след това и с книги. Но истинската ѝ трансформация започва, когато насочва вниманието си към модата.

Още в началото на 2000-те тя се превръща в символ на т.нар. WAG култура (идва от английското “Wives and Girlfriends” (съпруги и приятелки) и се използва за обозначаване на партньорките на известни футболисти и спортисти), като стилът ѝ се следи от милиони жени по света. Постепенно обаче Виктория излиза от този образ и започва да изгражда собствена идентичност.

Снимка: Reuters

От знаменитост до дизайнер

През 2007 г. тя прави първите си сериозни стъпки в модния бизнес, а година по-късно представя дебютната си колекция на Седмицата на модата в Ню Йорк. Очакванията са смесени, но резултатът е категоричен – критиците я приемат сериозно.

С времето марката ѝ се утвърждава със своята изчистена линия, прецизни кройки и усещане за съвременен лукс. Виктория вече не е просто лице от кориците – тя е дизайнер с ясно разпознаваем стил.

Бизнес империя

През 2010-те години брандът Victoria Beckham се разраства, а тя се превръща в редовен участник на най-големите модни събития в света. Следва и ново разширение – собствена линия за красота, която отразява нейната философия за естествена елегантност.

Виктория умело съчетава бизнес, семейство и публичен образ, като остава вярна на стила си – изчистен, уверен и без излишна показност.

Виктория днес

Днес, близо три десетилетия след началото на кариерата ѝ, Виктория Бекъм е пример за това как една поп звезда може да се преоткрие и да изгради устойчива кариера извън музиката.

От момичето с „нацупената“ физиономия до уважаван дизайнер и бизнесдама. И ако има нещо, което не се е променило през годините, то е едно – вкусът ѝ за мъже и мода!