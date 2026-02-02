Марго Роби, заедно с колегата си Джейкъб Елорди, успя да разпали страстите на големия екран - с най-новата екранизация на емблематичния готически роман на Емили Бронте „Брулени хълмове“. В адаптацията австралийските актьори влизат в главните роли – на непокорната Катрин и грубия Хийтклиф, изпепелени от бурната си любов.

Преди дни, 28 януари 2026 г., бе премиерата на филма в Лос Анджелис, а визията, с която Марго се появи се превърна в символ за готическа класа и елегантност. А абсолютният „връх“ на стила ѝ бе диамантеното колие „Тадж Махал“, принадлежало на Елизабет Тейлър.

Актьорът Ричард Бъртън, подарява бижуто на филмовата звезда през 1972 г. за 40-ия ѝ рожден ден. Тяхната любовна история е легендарна и дори вечна - двамата се женят и развеждат два пъти, но дори и вече разделени, не спират да изпитват дълбоки чувства и подкрепа един към друг дори в последните си дни.

Снимка: Getty Images

Ролята на Катрин Ърншоу изисква сериозна подготовка за Марго – и месеци наред тя полага усилия, за да се превъплъти максимално точно в драматичния образ.

А сега актрисата отново намери начин да впечатли обществеността и да издигне визията си на следващо ниво – носейки интересни творения, дело на известната дизайнерка Виктория Бекъм. Самата Виктория публикува снимки на Марго Роби в официалния си профил в Instagram и разкри, че актрисата носи модели от най-новата ѝ колекция за сезон 2026.

Марго Роби избра мини бяла рокля с втален силует, с интересни и грабващи вниманието детайли от пера.

Снимка: Instagram/victoriabeckham

Мотивът с перата се забелязва и в друга комбинация – комплект от две части в черен цвят, състоящ се от широк панталон и блуза.

Снимка: Instagram/victoriabeckham

Феновете бяха възхитени от дизайна и оставиха множество комплименти в коментарите.

Новият филм "Брулени хълмове", с Роби и Елорди в главните роли, ще излезе в киносалоните на 14 февруари.

