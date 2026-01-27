Виктория Бекъм вече е „кавалер на Ордена на изкуствата и литературата“. Тя успя временно да избяга от горчивината на семейна вражда с пътуване до Париж, за да получи награда от Министерството на културата за приноса си към модната и развлекателната индустрия.

След като прекара празничен уикенд, посветен на 50-ия рожден ден на колежката си от групата Spice Girls - Ема Бънтън, Виктория се отправи към френската столица със съпруга си Дейвид. Придружаваха я всичките й деца и техните половинки. С изключение на Бруклин Бекъм. Виктория Бекъм получи званието „кавалер на Ордена на изкуствата и литературата“. Припомняме, че българските носители на тази степен са писателя Георги Господинов и маестро Найден Тодоров.

Церемонията в министерството на културата беше държана в тайна, за да се избегне тълпа от журналисти и минувачи.

Снимка: instagram.com/victoriabeckham

Френският министър на културата Рашида Дати нарече Бекъм „глобална икона, която заема много специално място в сърцата на французите“. Той оцени работата й в света на модата, като нарече стила й „прецизен, почти архитектурен“.

„Чрез вашето пътуване, вашата работа и вашата отдаденост, вие изградихте дълбока, искрена и трайна връзка с Франция“, каза Дати на 51-годишната певица, превърнала се в дизайнерка.

"За мен е голяма чест да бъда удостоена с титлата „Кавалер на Ордена за изкуства и литература“ от френското Министерство на културата. Винаги съм се възхищавала дълбоко на френската естетика и сериозността, с която тя се отнася към модата - като форма на изкуство. Така че да бъда призната тук и приета по този начин, е огромна привилегия - такава, която отразява десетилетия отдаденост и всеотдайност", написа Виктория Бекъм към снимките, които сподели в Инстаграм.

Тя поднесе искрените си благодарности на френския министър на културата Рашида Дати за тази чест. Освен това благодари и на бизнес партньорите, които във времето са вярвали в нея и са работили заедно. Първият инвеститор на Пош Спайс всъщност е съпругът й Дейвид Бекъм.

Снимка: instagram.com/victoriabeckham

Видео от церемонията публикувано от списание „Пари мач“, показва Дейвид Бекъм и останалата част от семейството му да гледат и да аплодират, заедно с френските модни шефове Антоан Арно и Франсоа-Анри Пино. Орденът на изкуствата и литературата е запазен за личности, за които се смята, че са допринесли за културния живот на Франция, и е отделен от Ордена на Почетния легион („Legion d'honneur“) - най-високото отличие на държавата.

Единствено Бруклин Бекъм - най-големият син в семейство Бекъм, не сподели щастието на майка си. Припомняме, че той задълбочи разрива с родителите си, след като написа в социалните мрежи, че са се опитали да „съсипят“ отношенията му с неговата съпруга. В силно лична публикация потвърди дългогодишни слухове за напрежение и вражда. Бруклин заяви, че Виктория Бекъм е „откраднала“ първия му танц в сватбения му ден и е танцувала „неподходящо“ с него.

Президентът Еманюел Макрон удостои рапърът и дизайнера на марката Louis Vuitton - Фарел Уилямс, с Орден на Почетния легион на частна церемония, на която са присъствали американските рапъри Pusha T и Future.

Бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм получи рицарско звание от крал Чарлз III през ноември в това, което той нарече „моментът, с който най-много се гордее“.

