Модната дизайнерка и бивша певица от "Спайс Гърлс" Виктория Бекъм напоследък не слиза от заглавията на медиите заедно със съпруга си Дейвид Бекъм заради продължаващ конфликт между тях и сина им Бруклин Бекъм. На 19 януари 2026 г. Бруклин публикува шестстранично съобщение в социалните мрежи, в което твърди, че Виктория и Дейвид са „контролиращи“ и се опитват да „разрушат“ брака му с Никола Пелц.

Виктория не е коментирала досега директно обвиненията. Вместо това тя сподели публикация в Инстаграм профила си, на която я виждаме да купонясва заедно с бившите си колежки от „Спайс Гърлс“ на фона на семейния скандал.

„Пош Спайс“, както беше известна съпругата на Дейвид Бекъм в миналото, пожела честит рожден ден на дългогодишната си приятелка от женската поп група - Ема Бънтън.

Само преди проени часове Виктория Бекъм сподели групова снима от празнуването на 50-годишния юбилей на Ема Бънтън, който се е състоял в престижно лондонско заведение.

„Честит рожден ден на най-красивата душа! Обичам те толкова много!“, написа Виктория Бекъм към снимката, която сподели в социалната мрежа.

На снимката Виктория и Ема позират заедно с останалите си две бившки колежки от „Спайс Гърлс“ - Мел Си и Джери Халиуел. Мел Би беше единствената, която отсъства от групата.

Снимка: Getty Images

Дейвид Бекъм коментира възторжено публикацията на съпругата си: „Това ме направи толкова щастлив. Мога само да си представя как се чувстват феновете на „Спайс Гърлс“ покрай тази специална вечер в чест на Ема.“

Припомняме, че 26-годишният Бруклин Бекъм заяви, че е „нямал избор“, освен да ескалира конфликта с родителите си.

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа той. „Не съм контролиран, а за първи път в живота си защитавам себе си. През целия си живот родителите ми са контролирали медийния наратив за нашето семейство.“

„През целия си живот родителите ми са контролирали историите в медиите за нашето семейство чрез показни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични отношения. Наскоро видях със собствените си очи докъде могат да стигнат, за да пускат безброй лъжи в медиите, най-често за сметка на невинни хора, за да запазят собствения си имидж“, допълва той.

Той също твърди, че родителите му „безкрайно са се опитвали да разрушат връзката му“ с Пелц (31 г.), както и че Виктория Бекъм е отказала в последния момент да направи сватбената рокля на съпругата му.

Бруклин Бекъм продължи с обвиненията, че родителите му са го нарекли „зъл“, защото не им позволил да седнат на тяхната маса по време на сватбата му с Пелц, и че Виктория е откраднала първия им танц.

Снимка: Getty Images

„Пред 500-те гости на сватбата ни Марк Антъни ме извика на сцената, където по програма трябваше да бъде романтичният ми танц със съпругата ми, но вместо това майка ми ме чакаше да танцува с мен“, спомня си той. „Тя танцува по изключително неподходящ начин с мен пред всички. Никога не съм се чувствал по-неудобно или унизен в живота си.“

Той твърди още, че семейството му „поставя публичната реклама и рекламните договори над всичко“, защото „марката Бекъм е на първо място“.

„Семейната „любов“ се определя от това колко публикуваш в социалните мрежи или колко бързо изоставяш всичко, за да се появиш и да позираш за семейна снимка, дори ако това е за сметка на професионалните ти ангажименти“, обяснява той.

Освен това Бруклин отхвърли твърдението, че съпругата му го контролира, като заяви, че това е „обратно на истината“.

Снимка: Getty Images

Бруклин Бекъм, който според информацията иска да комуникира с родителите си само чрез адвокати, казва:

„Бях контролиран от родителите си през по-голямата част от живота си. Израснах с тежка тревожност. За първи път в живота си, откакто се дистанцирах от семейството си, тази тревожност изчезна. Събуждам се всяка сутрин благодарен за живота, който избрах, и намерих мир и облекчение.“

Вижте повече за скандала в семейство Бекъм в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER