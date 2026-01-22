Ежедневният навик на Виктория Бекъм за поддържане на стройната ѝ фигура не само е лесно достъпен в повечето супермаркети, но и е доказано, че може да подпомогне отслабването. Модната дизайнерка и бивша певица от Spice Girls все по-често попада в заглавията на медиите заедно със съпруга си Дейвид заради продължаващия им конфликт със сина им Бруклин.

На 19 януари 2026 г. Бруклин публикува дълго съобщение в социалните мрежи, в което твърди, че Виктория и Дейвид са „контролиращи“ и се опитват да „разрушат“ брака му с Никола Пелц.

Виктория все още не е коментирала обвиненията. Вместо това тя сподели публикация в своя Instagram, с която пожела честит рожден ден на дългогодишната си приятелка от Spice Girls - Ема Бънтън.

През годините профилите на Виктория в социалните мрежи дадоха на феновете ѝ поглед към нейния живот, като тя често е споделяла и своите „тайни“ за добро здраве и тонус чрез Instagram Stories. В предишна публикация майката на четири деца разкри, че всяка сутрин приема „няколко супени лъжици“ ябълков оцет „на празен стомах“.

Ползи от приема на ябълков оцет

Ябълковият оцет съдържа пробиотици, антиоксиданти и ключовата съставка оцетна киселина - особено когато е нефилтриран и съдържа т.нар. „майка“, в която има протеини, ензими и полезни бактерии.

Според научни изследвания ябълковият оцет предлага редица потенциални ползи за здравето. Те варират от умерена подкрепа при отслабване и понижаване на нивата на кръвната захар до облекчаване на симптоми на диабет. Той може също да допринесе за понижаване на холестерола, макар че са необходими допълнителни изследвания.

Смята се, че ябълковият оцет помага за понижаване на кръвната захар и за подобряване на инсулиновата чувствителност. Той може да подпомогне по-ефективното използване на инсулина от организма и да намали резките скокове на кръвната захар след хранене, особено след прием на храни с високо съдържание на въглехидрати. Поддържането на стабилни нива на кръвната захар може да предотврати инсулиновите пикове, които карат тялото да складира мазнини, особено в областта на корема.

Ябълковият оцет може да подпомогне контрола на теглото, като създава усещане за ситост, подпомага храносмилането и здравето на чревната флора благодарение на пробиотиците и действа като антимикробен агент. Оцетната киселина в ябълковия оцет може да удължи усещането за ситост и потенциално води до прием на по-малко калории като цяло.

Няколко проучвания с хора показват, че ябълковият оцет може да засили усещането за засищане, което помага на хората да консумират по-малко калории и да отслабнат. Проучване от 2024 г. разкрива, че участниците са постигнали значителна загуба на тегло, намаляване на процента телесни мазнини, обиколката на талията и ханша, както и понижаване на индекса на телесната маса, след прием на три дози ябълков оцет дневно в продължение на 12 седмици.

Противопоказания

Въпреки че някои малки проучвания показват обещаващи резултати, специалисти подчертават, че здравословното отслабване изисква балансирано хранене и редовна физическа активност, а не разчитане на една-единствена „чудодейна“ храна.

