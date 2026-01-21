Въпреки че винаги изглежда безупречно, 67-годишната Нели Рангелова признава, че поддържането на външния вид изисква огромни усилия. Как певицата преминава през периоди, в които е била „доста пълничка“, борила се е с депресивни състояния и моменти на отчаяние, предстои да прочетете.

Българската поп икона Нели Рангелова, която има зад гърба си 47-годишна кариера на сцената и над 500 записани песни, гостува в студиото на „Преди обед“ по bTV. Тя разкрива, че образът на блестяща звезда не е самоцел, а дълг към публиката, която заслужава да вижда артиста в най-добрата му форма.

Какво означава „второто тийнейджърство“?

Певицата признава без притеснение, че невинаги е била в перфектна форма. Тя преминава през периоди на депресия и преяждане, а днес открито говори за предизвикателствата на „второто тийнейджърство“ – онази деликатна възраст, в която талията и ханшът започват да се променят, споделя тя. Рецептата й за справяне с тази ситуация е категорична.

„Глад му е майката!“, споделя тя. Когато усети, че е прекалила с храната, тя веднага минава на режим от салати и меса на скара. Съчетава подходящата храна с воля и тренировки във фитнес. Интересен факт е, че за пръв път влиза във фитнес залата на 40 години и много й харесва.

Нели Рангелова като Даяна Рос

Нели Рангелова разказва как сама изгражда сценичния си образ в годините, когато няма стилисти. Неин идол е Даяна Рос, от която тя „краде“ начина на обличане – дългите копринени рокли и величествената осанка.

Спомените на Нели Рангелова за модата през социализма

Спомените й от социалистическото минало са изпълнени с немалко хумор свързан с външния вид. Една забавна история още от времето, когато все още няма бои за коса, тя ползва гранофорин, за да постигне модерен лилав цвят. След влизане в басейн обаче след нея остава огромна лилава линия .

Тя разказва и друга забавна случка, когато купува официален бял костюм от единствената модна къща тогава. А поводът е, за да се срещне в студио с кумата си Надя Казасян, облечена в абсолютно същите дрехи и обувки. Повече за тези моменти вижте във видеото тук:

Рокли с благотворителна цел

Голямата изненада в предаването е емоционалната среща с децата от вокалната група „Гласовитите връбчета“ от Монтана. Оказва се, че певицата дарява своите пищни и скъпи сценични тоалети на младите таланти. Децата споделят, че роклите на Нели носят специална енергия – който ги облече, печели или първо място, или Гран при на конкурсите. Какво споделят децата вижте във видеото по-горе.

