Предполагаемата бивша любовница на Дейвид Бекъм - Ребека Лус, застана на страната на Бруклин Бекъм в семейната вражда.

Бившата лична асистентка, която по-късно стана йога инструктор, отговори на потребител в социуалните мрежи, който я призова да коментира изявлението на Бруклин Бекъм, в което той обвинява майка си и баща си, че го контролират.

„Толкова се радвам, че най-накрая защитава себе си и говори публично!!!! Почувствах се ужасно за горката му съпруга, тъй като прекалено добре знам какви могат да бъдат те!“, написа Лус в последната си публикация в Инстаграм, визирайки съпругата на Бруклин, Никола Пелц.

Снимка: Getty Images

На друг потребител в социалните мрежи, който определи изявлението на Бруклин Бекъм като „завладяващо признание“, Лус отговори: „Истината винаги излиза наяве.“

През 2004 г. Лус публично заяви, че е имала афера с Дейвид Бекъм. По това време футболистът се беше преместил в Испания, за да играе за Реал Мадрид, оставяйки тогавашната си съпруга от четири години в Англия с малките им синове.

Въпреки че Дейвид (50 г.) и Виктория (51 г.) категорично отричат обвиненията, Лус остава категорична в твърденията си.

Снимка: Getty Images

Що се отнася до 26-годишният Бруклин Бекъм, той заяви, че е „нямал избор“, освен да ескалира конфликта с родителите си.

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа той. „Не съм контролиран, а за първи път в живота си защитавам себе си. През целия си живот родителите ми са контролирали медийния наратив за нашето семейство.“

„През целия си живот родителите ми са контролирали историите в медиите за нашето семейство чрез показни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични отношения. Наскоро видях със собствените си очи докъде могат да стигнат, за да пускат безброй лъжи в медиите, най-често за сметка на невинни хора, за да запазят собствения си имидж“, допълва той.

Снимка: Getty Images

Той също твърди, че родителите му „безкрайно са се опитвали да разрушат връзката му“ с Пелц (31 г.), както и че Виктория Бекъм е отказала в последния момент да направи сватбената рокля на съпругата му.

Бруклин Бекъм продължи с обвиненията, че родителите му са го нарекли „зъл“, защото не им позволил да седнат на тяхната маса по време на сватбата му с Пелц, и че Виктория е откраднала първия им танц.

„Пред 500-те гости на сватбата ни Марк Антъни ме извика на сцената, където по програма трябваше да бъде романтичният ми танц със съпругата ми, но вместо това майка ми ме чакаше да танцува с мен“, спомня си той. „Тя танцува по изключително неподходящ начин с мен пред всички. Никога не съм се чувствал по-неудобно или унизен в живота си.“

Снимка: Getty Images

Той твърди още, че семейството му „поставя публичната реклама и рекламните договори над всичко“, защото „марката Бекъм е на първо място“.

„Семейната „любов“ се определя от това колко публикуваш в социалните мрежи или колко бързо изоставяш всичко, за да се появиш и да позираш за семейна снимка, дори ако това е за сметка на професионалните ти ангажименти“, обяснява той.

Освен това Бруклин отхвърли твърдението, че съпругата му го контролира, като заяви, че това е „обратно на истината“.

Бруклин Бекъм, който според информацията иска да комуникира с родителите си само чрез адвокати, казва:

„Бях контролиран от родителите си през по-голямата част от живота си. Израснах с тежка тревожност. За първи път в живота си, откакто се дистанцирах от семейството си, тази тревожност изчезна. Събуждам се всяка сутрин благодарен за живота, който избрах, и намерих мир и облекчение.“

Снимка: Getty Images

Малко след това източник заяви, че „всичко, което Бруклин казва в изявлението си, е вярно“, независимо колко „лудо и разпаднало“ може да звучи.

Източникът допълва, че помирение „засега не е възможно“, защото „е твърде късно“.

„Той вече е стигнал до предела си“, каза източникът.

Относно това какво е накарало Бруклин Бекъм най-накрая да излезе публично с конфликта, втори източник каза, че е имало „масивен срив в доверието“.

Снимка: Getty Images

„От гледната точка на Бруклин и съпругата му Никола, те са направили всичко възможно да оправят отношенията си насаме с Дейвид и Виктория - опитвали са да говорят, да се срещат, но в крайна сметка просто вече не са им вярвали.“

Бруклин и Пелц също били стигнали до момент на пълно изтощение от това да четат неща, които „не са верни“.

„Писнало им е“, обяснява източникът, като отбелязва, че с ескалацията на драмата през последните месеци „това в крайна сметка се е превърнало в огромна борба за власт между две могъщи фамилии“.

„Двойката просто не иска повече да се занимава с това“, добавя източникът. „Чашата преля стана миналата седмица – те просто не издържаха повече.“

Вижте повече за семейната вражда в следващото видео:

