Никола Пелц изпрати на пръв поглед неясно послание до семейството на съпруга си Бруклин Бекъм със снимка, която разкрива... татуировката ѝ. В разгара на враждата между семейство Бекъм, феновете започнаха да търсят скрити послания в публикациите на младото семейство, подсказващи за напрежението след сватбата им през 2022 г. По-наблюдателните потребители онлайн успяха веднага да разшифроват значението на татуировката ѝ.

В неделя актрисата сподели селфи в огледалото в Instagram профила си. На снимката Пелц позира в синьо горнище на бански, докато показваше мастилото върху торса си. Макар че не е нов дизайн, публикуването на снимка, на която ясно се вижда точно в този период, може и да е препратка към свекърите ѝ.

Според Daily Mail, татуировката, която е написана на идиш, се превежда като фразата „Семейството на първо място“. Тя и брат ѝ Уил Пелц са си направили еднакви татуси с този надпис.

Публикацията на Пелц идва само няколко дни преди експлозивното изявление на Бруклин в Instagram, в което се оплаква от родителите му.

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа готвачът и модел, отчасти в сензационната публикация. „Не ме контролират, за първи път в живота си отстоявам себе си. През целия си живот родителите ми контролираха разказите в пресата за нашето семейство.

Източници, запознати със семейната драма, твърдят, че Бруклин следва примера на съпругата си - дори след като родителите на Бруклин са се опитали да се помирят с него.

„Хората са объркани от събитията през последния месец. Изглеждаше, че нещата са утихнали и решението да спра да следва [родителите си] – и да ги блокира – сякаш отново го повдига на преден план“, каза източникът пред Page Six, визирайки блокирането на семейството му в Instagram от страна на Бруклин.

След това Пелц се присъедини към враждата, като изтри всички следи от семейството на Бруклин от профилите си в социалните медии, включително специално поздравление за рождения ден на певицата от Spice Girls през 2024 г.

Враждата между амбициозния готвач и семейството му се е влошила толкова много, че според изданията Бруклин иска известните му родители да се свързват с него само чрез адвокати.

Въпреки драмата, Бруклин остана близък със семейството на съпругата си.

