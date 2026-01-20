Отношенията свекърва-снаха са пословични – и често се свързват с липса на разбирателство. Те рядко започват с лошо намерение, но въпреки това напрежението между двете жени е често срещано явление, а в основата на това стоят емоции, очаквания и роли, изграждани с години.

Оновната причини за конфликт е промяната в семейната динамика. За свекървата синът дълго време е бил централна фигура в живота ѝ – а с появата на снахата тази роля се променя, което поражда чувство на загуба, ревност и страх от отдалечаване. От своя страна снахата усеща, че е „под наблюдение“, вследствие на което започва да изпитва несигурност и нуждата да се доказва.

Не без значение са и различията в поколенията. Свекървата и снахата са израснали в различни времена, с различни ценности, които са формирали техните възгледи за брака, възпитанието на децата и ролята на жената в семейството.

Любопитното е, че тези отношения се срещат не само в живота на обикновените хора. Редица са примерите, които показват, че и богатите и популярни личности също страдат от подобни неразбирателства.

Дистанцираната кралица и принцесата на народа

Много документи свидетелстват, че отношенията между двете кралски особи са били изключително сложни, дистанцирани и силно повлияни от традициите на британската монархия. В началото кралицата възприема Даяна като скромно и подходящо момиче за бъдеща принцеса. С времето обаче популярността на принцесата сред обществото започва да надминава тази на останалите членове на кралското семейство – хората дори я превръщат в „принцесата на народа“, което не винаги се приема с одобрение в двореца.

Снимка: Getty Images

Липсата на емоционална подкрепа от страна на кралицата става особено осезаема по време на брачната криза между Даяна и принц Чарлз. Кралица Елизабет подхожда институционално, поставяйки стабилността на монархията над личната драма. Това още повече задълбочава дистанцията между двете жени. След развода отношенията остават коректни, но изключително хладни.

Меган Маркъл – един „истински проблем“

Макар съпругата на принц Хари никога да не е имала свекърва в истинския смисъл на думата, тя също e изпитвала силното усещане, че е „нежеланата снаха“. Любезното и толерантно отношение от страна на кралица Елизабет към нея, оказва се, е било само привидно.

Според близки източници, Елизабет е определяла Меган като „истински проблем и неприятност“ – най-вече заради свободното и „властно“ поведение на актрисата, която открито е отказвала да следва голяма част от кралските правила. Смята се дори, че кралицата е вярвала, че Меган няма искрени чувства към внука ѝ принц Хари, а изцяло се възползва от богатството и социалния му статус.

Снимка: Getty Images

Дизайнерката и „разглезеното богаташко момиче“

В последните месеци драмата в семейство Бекъм все по-упорито се разраства. В основата на враждата е Бруклин Бекъм, най-големият син на Дейвид и Виктория, и съпругата му Никола Пелц.

Бруклин твърди, че родителите му „непрестанно се опитват да съсипят“ връзката му с Никола още отпреди сватбата им през 2022 г. В основата на раздора обаче се оказват отношенията именно между Виктория и нейната снаха – а привидният поводът е сватбена рокля.

Снимка: Getty Images

Според последни признания, става ясно, че Виктория Бекъм е отменила буквално в последния момент ангажимента си да ушие роклята на Никола, което е принудило булката в крайна сметка да се омъжи в изящен модел на Valentino Haute Couture. Вследствие Никола е била несправедливо набедена за „разглезено богаташко момиче“, което е отказало дизайна на свекърва си, докато истината е точно обратната.

Майката, която предпочете бившата съпруга

Редица източници твърдят, че още от самото връзката между родителите на актьора и Анджелина Джоли не е потръгнала особено добре. Майката на Брад – Джейн е правила изключително много опити да създаде връзка с Анджелина и да я приеме в семейството, но нещата никак не са потръгнали.

Според Radar Online, майката на Брад се е разбирала много по-добре с бившата съпруга на сина си - Дженифър Анистън и дори е поддържала контакт с нея след раздялата им.

Снимка: Getty Images

