Вероятно мнозина помнят как героинята на Дженифър Лопес воюваше с бъдещата си свекърва в забавната холивудска комедия от 2025 г. „Свекървище“. Тя хранеше снаха си с фъстъчено масло, към което последната имаше алергия и дори покани бившия ѝ на предсватбеното парти.

Макар във филма отношенията между свекърва и снаха да са представени хумористично, в реалността те далеч не са така забавни. Дори напротив - майките на съпрузите могат да бъдат наистина „отровни“ към снахите си.

Психотерапевт разказва

Марина Земцова е семеен психотерапевт, който споделя, че това е доста често срещан проблем в нейната практика. Пред онлайн изданието Woman тя разкрива най-често срещаните причини, които водят младите жени в кабинета ѝ, както и дава съвети как биха могли да се справят в подобна ситуация.

Жените най-често се оплакват, че майките на съпрузите им се намесват безцеремонно в живота на семейството им, не зачитат границите и настройват синовете си срещу тях.

Обичайно, конфликтите със свекървата започват в ежедневието и най-вече в кухнята. Защото всеки има своите навици и начин на живот и това което за единия е норма, за другия изглежда като небрежност или неумение да се води домакинство.

Въпреки че причините за неразбирателството, разбира се, са много по-дълбоки - ревност, свръхопека към сина, липса на близост със съпруга и още редица неосъзнати фактори. Споровете за немитите чинии, например, са само външен израз на тези проблеми.

Свекървата „чудовище“

Причините една свекърва да се превърне в „чудовище“ могат да бъдат много. Когато тя постоянно се меси в отношенията между сина и съпругата му, опитвайки се да ги контролира, става дума за незавършена сепарация — когато не се е случило истинско отделяне на детето от семейството. Родителите му продължават да го наставляват, въпреки че вече е на 30. И му диктува как да се държи с всеки, включително със съпругата си.

Това най-често се случва, когато майката е отгледала сина си сама или когато не ѝ достига топлина и разбиране в отношенията със собствения ѝ съпруг — тогава синът подсъзнателно заема мястото на „мъжа“ в живота ѝ, запълвайки тази емоционална празнина.

Конфликт между поколенията

Вечният конфликт. В този случай от едната страна е младата снаха — с нейната самоувереност и безкомпромисност. От другата - по-възрастната жена, която вярва безусловно в собствената си правота, защото зад гърба ѝ стои голям житейски опит, но и известна закостенялост на възгледите, критичност и страх от новото.

Как да избегнете войната със свекървата

Живейте отделно - така е по-лесно се поставят лични граници. Ако това не е възможно, опитайте се да разграничите максимално територията и начина на живот.

- така е по-лесно се поставят лични граници. Ако това не е възможно, опитайте се да разграничите максимално територията и начина на живот. Не допускайте взаимни обиди и грубост - уважението е ключово за всякакви отношения. Виковете и острите думи само наливат масло в огъня.

- уважението е ключово за всякакви отношения. Виковете и острите думи само наливат масло в огъня. Разговаряйте - не трупайте обиди, а обсъждайте. Често и свекървата, и снаха вече не помнят как е започнал конфликтът, но „войната“ продължава просто по инерция.

- не трупайте обиди, а обсъждайте. Често и свекървата, и снаха вече не помнят как е започнал конфликтът, но „войната“ продължава просто по инерция. От самото начало поставете ясни граници — лични и семейни. Учтиво, но твърдо обяснете, че приемате съвети само когато ги поискате, договорете се за предварително обаждане, преди свекървата да дойде на гости и пр.

— лични и семейни. Учтиво, но твърдо обяснете, че приемате съвети само когато ги поискате, договорете се за предварително обаждане, преди свекървата да дойде на гости и пр. Не позволявайте на съпруга си да стои настрана - вие сте семейство, и всички проблеми трябва да се решават заедно, включително и конфликтите с близките.

