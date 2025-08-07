Майката на холивудския актьор Брад Пит – Джейн Ета Пит, е починала на 84-годишна възраст, потвърди списание People. Официално изявление от семейството все още няма, но една от внучките й почете паметта й в социалните мрежи.

Джейн има 3 деца и 14 внуци. 61-годишният Брад Пит, както сестра му Джули и брат му Дъг, които са по-малки от него, са отгледани в Спрингфийлд, Мисури, от майка им Джейн, пенсиониран училищен съветник и баща им Уилям, бивш собственик на транспортна компания.

Племенницата на актьора Сидни, която е дъщеря на брат му Дъг, отдаде почит на баба си в Инстаграм, като написа, че тя имала „най-голямото сърце“ и „се грижеше за всеки и всичко, без да задава въпроси“.

„Моята сладка баба,“ написа Сидни, „не бяхме готови да си тръгнеш, но мисълта, че сега си свободна да пееш, танцуваш и рисуваш отново, го прави една идея по-лесно.“

Снимка: Getty Images/Instagram

„Тя можеше да се справя с всичките си 14 внуци, без да се затрудни,“ написа още внучка й Сидни. „Нямаше граница за любовта, която даваше, и всеки, който я срещнеше, я усещаше. Не знам как ще продължим напред без нея... Истински благословени бяхме, че израснахме, обичани от нея, и знам, че тя продължава да живее чрез всеки от нас.“

Последно Брад Пит говори за майка си по време на участието си в сутрешното шоу „Today” през юни месец тази година, отбелязвайки, че тя е голям фен на предаването.

„Трябва да поздравя майка ми, защото те гледа всяка сутрин,“ каза Пит на водещата Савана Гътри.



„На Джейн Пит. Обичам те, мамо,“ добави актьорът, махайки с ръка и изпращайки въздушна целувка.

Снимка: Getty Images/Instagram

Родителите на актьора рядко се появяваха публично, но винаги са подкрепяли кариерата му. През 2012 година Уилям и Джейн Пит се присъединиха към сина си на червения килим на церемонията по връчването на наградите „Оскар“. През 2014 г. подкрепиха тогавашната съпруга на Пит на премиерата на филма “Unbroken”.

Снимка: Getty Images/Instagram

Брад Пит и неговите брат и сестра даряват 1 милион долара на болница в Мисури през 2009 г., откривайки ново отделение, кръстено на тяхната майка – Педиатричен център за борба с рака "Джейн Пит", където са наети първите детски онколози и хематолози в югозападната част на щата, според CBS News.

Във видео от 2018 г. Джейн изразява гордостта си от децата си и тяхната благотворителна дейност:

„Много се гордея с всичките си деца. Те виждат нужда и се опитват да откликнат. Това е нещо невероятно“, казва тогава тя.

Снимка: Getty Images/Instagram

Вижте във видеото какво споделя Брад Пит на премиерата на филма "Убийствен влак":



