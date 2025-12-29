Краят на годината винаги е време за леко приземяване, момент, в който спираме забързаното ежедневие, за да погледнем собствените си победи и загуби през изминалата година. За едни 2025 г. е период на дълбока трансформация и счупване на стари модели, а за други – време за смелост да прегърнат приключението и да открият щастието в споделените мигове под палмите.

Някои от популярните лица в България избират последните часове на 2025, за да си направят равносметка, и да докажат, както на себе си, така и на околните, че израстването винаги минава през среща с не винаги приятната реалност.

Александра Гърдева: Смелостта да срещнеш болката

Снимка: Instagram

Терапевтът Александра Гърдева, която познаваме като участничка в първи сезон на „Ергенът“ направи силна изповед за своята „нелека, но изключително успешна“ година. Тя призна, че 2025 г. е била време на вътрешна борба и счупване на вкоренени модели.

„Благодаря за смелостта да не търся отговорност в другите, а да поема своята. Благодаря за смелостта да се подобрявам, защото израстването минава през среща с болката ни“, сподели тя, подчертавайки, че 2026 г. я заварва по-силна и по-осъзната.

Виктория Капитонова: Планът за бягство на топло

Снимка: Instagram

Инфлуенсърката Виктория Капитонова, която познаваме като победителка в първи сезон на романтичното риалити „Ергенът“ за пореден път доказа, че когато планира нещо, го постига с размах. Още преди месеци тя сподели на своите последователи, че твърдо е решила да избяга от зимата в България и да прекара студените месеци на екзотично и топло място. Тя вече се наслаждава на слънцето в Пукет, Тайланд, заедно с майка си. Виктория дори се опитва да вдъхнови феновете си с видео, под което ги призова да коментират „2026“, за да привлекат и те пътуване до Тайланд през новата година.

Галя Симеонова: От Коледа в Пукет към шума на Банкок

Снимка: Instagram

Друга любимка в интернет пространството – инфлуенсърката Галя Симеонова, също избра Тайланд за финал на своята 2025 г. След като прекара една незабравима и екзотична Коледа в Пукет, тя не спира дотук. Галя вече стяга куфарите за следващата вълнуваща спирка от азиатското си приключение – динамичния и многолик Банкок, където ще посрещне новата 2026 година.

Георги Коджабашев: Животът е в настоящия момент

Снимка: Instagram

За Георги Коджабашев, когото познаваме като победител в две риалити предавания по bTV, 2025 е годината, в която той спира само да планира и е започма да преживява истински всеки един миг. От екстремните емоции в „Островът на 100-те гривни“ до адреналина на Формула 1 на живо и участието в „Traitors: Игра на предатели“, Георги признава, че днес е „нова версия“ на себе си. Най-ценното за него остава настоящият момент и близките, с които споделя новия си дом.

Гергана Йошева: „Ученикът е най-добрият учител“

Снимка: Instagram

Бившата съпруга на Мартин Елвиса изпраща годината със силна доза благодарност. Гергана Йошева, която се определя като учител по осъзнатост и движение, споделя, че вярва в общата вибрация и „светлата страна“. Тя откровено признава, че макар да се вдъхновява от йогата, избира да бъде автентична и вярна на себе си, вместо да се крие зад маската на аскетично смирение.

Ния-Косара: Първата година като майка

Снимка: Instagram

За Ния-Косара 2025 г. е най-емоционалната година, белязана от новата й роля на майка. Тя започна да разказва своята година в поредица от публикации. Първата част от нейната равносметка обхваща вълненията от януари до май – период, в който малката им дъщеричка Ая е център на техния свят. За младото семейство изминалата година е посветена на грижата и откриването на новия смисъл на думата „обич“.

