Стратегът Георги Коджабашев, един от победителите в предаването „Островът на 100-те гривни“, се впуска в ново приключение – „Traitors: Игра на предатели“.

Много хора запомниха Коджабашев като един от най-силните играчи в риалити формата, който доказа, че умее да се справя в екстремни условия. Той показа воля, издръжливост, като успя да оцелее дори напълно сам на острова.

10 важни акцента от живота на Георги Коджабашев

1. Като дете Георги е диагностициран с тежко гръбначно изкривяване - S-образна сколиоза. „20 години по-късно се замислям и осъзнавам, че благодарение на тази диагноза, аз преоткрих физическата си активност. Аз преоткрих какво е да си физически активен всеки ден и да си физически дисциплиниран“ - споделя той.

2. Заради сколиозата е носил ортопедичен корсет. „Не съм имал никаква физическа болка, по-скоро трябва да преодолееш фактът, че си различен“, споделя той.

3. По образование е инженер по телекомуникации и компютърни мрежи.

4. Коджабашев записва магистратура в Дания, но отказва да я завърши, за да преследва призванието си да бъде татуист. В квартално студио за татуировки в Копенхаген търсят момче, което да татуира през нощта на уикендите и той се включва. Впоследствие започва да се занимава професионално с татуировки.

5. „Тези татуировки, които не са поставени добре в кожата, могат да се махнат с една или две процедури“, обяснява той в специално интервю за Ladyzone.bg.

6. Интересува се от психология и астрология. С тези заявки влиза в "Островът на 100-те гривни" и направи впечатление на участниците и феновете на предаването.

7. Той е един от победителите в предаването „Островът на 100‑те гривни“, като се превърна в най-богатия участник, защото успя да запази най-голямата сума на финала. В предаването бе определен като стратегически играч. Георги влезе в играта като инфлуенсър – с над 10 000 последователи в Instagram, които са привлечени от изкуството на татуирането.

8. Включва се в благотворителна кампания, в която раздават над 830 пакета с хранителни продукти по селата в община Хасково.

9. Един от първите му проекти за татуировка, споделен в Инстаграм профила му е, портрет на Риана.

10. Едно от хобитата му са портретите върху дървени пана — ръчно изработени творби, които показват неговия артистичен поглед към живота.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас. Събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

Не трябва да се татуираме през лятото - истина или лъжа? Вижте какво казва Георги Коджабашев във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK