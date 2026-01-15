Всяка нова година, докато всички свалят празничната украса и публикуват снимки с текст "Нова година, ново аз", идва още една традиция: наплив от двойки, които избират да прекарат първите седмици на годината, подавайки молба за развод.

През годините януари си е спечелил репутацията на най-добро време за правна раздяла. Така той официално се сдобива и с ново име - наречен е "Месецът на развода" от професионалисти по семейно право, пише Cosmopolitan. Проучване на Университета във Вашингтон, което оценява месечния брой разводи през последните няколко десетилетия, установява 33% увеличение на подадените документи през януари. Значително се е увеличило и търсенето на термините "развод", "как да се разведа" и "подаване на молба за развод" от декември до януари, в интернет.

Снимка: iStock

Феноменът "развод през януари"

Връзката между празниците и развода не е шега. Оказва се, че януари и август са най-честите месеци за подаване на заявления за развод, като януари отбелязва ясен скок веднага след зимните празници. Няколко тексаски фирми отбелязват, че ноември и декември са сред най-слабите месеци за нови заявления за развод, потвърждавайки, че хората често "изчакват" да минат празниците, преди да предприемат действия.

Изследването открива два пика на разводите:

Ранна пролет (март/април): Най-много молби за развод се подават след зимните празници.

Най-много молби за развод се подават след зимните празници. Късно лято (август/септември): Вторичен пик е след летните ваканции.

Защо точно януари?

"Новогодишните обещания и самоанализът действат като мощен катализатор, който често подтиква хората да търсят сериозни промени в живота си, включително и в брака," казва адвокатът по разводи Джаки Комбс.

"Новата година дава усещане за по-силна воля и мотивация да се случат дълго избягвани промени. Хората по-често си задават въпроса "Мога ли да преживея още една година като тази?", казва терапевтката по брак и семейни отношения Кари Ан Кливланд.

Каква е ситуацията в България?

Общият брой разводи за 2024 г. в България е 8650, по данни на НСИ. Най-много са в области:



София

Пловдив

Варна

Институтът не събира данни по месеци, но поддържа други критерии. Интересен факт е, че най-много са разводите, при които мъжете са на възраст между 40 и 49 години, а именно 2829. През 2024 разводите, които са първи за двойката, са били 7631, а за втори път са се рзвели 914.

Снимка: iStock

Граждански брак ли предпочитат българите, или живот на семейни начала - вижте във видеото.