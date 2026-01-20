Кралят на висшата модата - Валентино Гаравани остава вдъхновение за поколения и вечна емблема в света на красотата, естетиката и безупречния стил. Създал хиляди велики визии, дизайнерът успя да влезе под кожата на най-големите холивудски звезди и да ги опияни с чаровния си талант. Не просто моден дизайнер, а естет от класа, който владееше стихиите на цветовете.

Но имаше един определен цвят, който сякаш вълнуваше цялото същество на Валентино. Цвят-огън, вдъхновил хиляди имерсивни визии. Дръзкото червено, което събужда въображението още от първия поглед.

Било ли е червеното стремеж към нежно съвършенство?

Валентино имаше особена слабост към един специфичен нюанс на червения цвят. И не, не беше керемидено червено, нито пък строго бордо. Доближава се до прахообразността на кадмия, но е някак по-плътен и с по-наситен, топъл нюанс. Нежно и ярко - червеното на Валентино е с перфектно извлечен пигмент, без жълти или сини примеси. Диво и себе си - точно такова каквото трябва да бъде. Легендарният дизайнер винаги се е стремял да намери онова, което се доближава максималното до перфектната визия. Съвършена елегантност, която излъчва класа и завършеност. А в червения цвят определено открива начин да съчетае смелата индивидуалност с високата мода.

"Елегантността е баланс между пропорция, емоция и изненада."

- Валентино Гаравани

Как магнетичното червено на Валентино влезе в модните хроники

Червеното е цветът на истината. На виното. На кръвта. На бруталната страст, миг преди напълно да се разгърне в гърдите.

Valentino Red - историята

Снимка: Getty Images

Една случайна възрастна дама, забелязана сред публиката в Операта на Барселона и облечена в светло пурпурно кадифе, запалва въображението на младия тогава студент Валентино Гаравани. Вниманието му е пленено от дълбочината на дръзкия оттенък - цвят, който раздвижва сетивата и изпъква на фона на цветове като бяло, синьо и черно. Това е нюанс, който отказва да бъде незабелязан. Валентино, разбира се, веднага се вдъхновява и години по-късно създава феноменалната Valentino Red. Но за това след малко.

„Сред всички цветове, носени от жените, този ми се стори невероятен, открояващ се в изящността си. Така и не го забравих. Смятам, че жената, която е облечена в червено, винаги изглежда прекрасно. Тя въплъщава идеала за героиня“, заявява Валентино Гаравани

Снимка: Getty Images

Древни божества и митология в червения огън на Гаравани

Когато през 1959 г. отваря първото си ателие, Валентино все още носи в съзнанието си спомена от Барселона - като картина, спяща тих сън на стената. Тогава взема категорично решение - жената Valentino ще бъде облечена в дръзко червено. Този цвят, неизменна част от всяка колекция на модната къща, бързо се утвърждава като неин емблематичен знак. Той въплъщава естетически класицизъм, който нашепва истории за древни божества и митични герои, за матрони и царици, за величествено минало, възродено в плисирана коприна, сатенени рокли с дръзка цепка и ефирни тюлени поли. Това е нюанс, неподвластен на тена на кожата - еднакво хармоничен с млечна, кехлибарена или абаносова кожа. Ключ, с който всяка жена ще се почувства богиня. През годините Valentino Red вдъхновява и влюбва редица знаменитости, които търсят пламенна и категорична естетика. А ние никога няма да забравим думите на Валентино за жените в червено:

"Когато видя жена, облечена в червено, изпитвам голямо облекчение."

Снимка: Getty Images

Още от визиите на Valentino Red разгледайте в галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER