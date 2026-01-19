На 19 януари почина италианският дизайнер Валентино Гаравани, съобщиха от неговата фондация. Светът се сбогува с 93-годишният моден творец, който стартира своя бранд през 1960 г. и постигна световна слава, обличайки кралски особи, първи дами и безброй звезди.

„Валентино Гаравани почина днес в римската си резиденция, заобиколен от близките си“, съобщи фондацията в Instagram.

Поклонението ще се състои в сряда и четвъртък, а погребението ще се състои в Рим в петък, 23 януари, в 11:00 ч., добавят още в публикацията.

Със своите прецизни кройки, характерния си нюанс на червеното и око за женствени детайли, Валентино е един от ключовите „архитекти“ на блясъка в края на 20-ти век.

Сред музите на Вал, както често е наричан от близкия му кръг, са Елизабет Тейлър, Одри Хепбърн и София Лорен. Той е артистът зад едни от най-запомнящите се модни моменти в историята като например сватбената рокля на Джаки Кенеди за сватбата ѝ с Аристотел Онасис, роклята за появата на Дженифър Лопес на наградите „Оскар“ през 2003 г. и много други. През 2001 г. Джулия Робъртс приема наградата си за най-добра актриса за Ерин Брокович във винтидж черно-бяла рокля на Валентино. Снимка: Getty Images В годините след пенсионирането си през 2008 г., Валентино почти не е изчезвал от публичното полезрение. В продължение на много сезони той можеше да бъде забелязан да седи на първия ред в парижкия хотел „Дьо Ротшилд“. Дълго след пенсионирането си Гаравани остана арбитър на вкуса и благоприличието и парадигма за успех. Той живееше живота си в преследване на красотата.

Откъде започва всичко?

Валентино Клементе Лудовико Гаравани е роден във Вогера, Италия, на 11 май 1932 г. Още в ранна възраст той решава да се занимава с дизайн и се записва в Академията на изкуствата в Милано, където учи мода и френски език. Преследвайки амбицията си, на 17 години Гаравани се мести в Париж, за да учи в École des Beaux Arts и Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. След обучението си той асистира на Жан Десес, гръцки дизайнер и на Ги Ларош, французин със спортна естетика. След една година, прекарана в работа рамо до рамо с известната красавица принцеса Ирен Галицин, която популяризира елегантните вечерни пижами, Гаравани започва самостоятелен път с подкрепата на баща си и семеен приятел, основавайки модната си къща около 1959 г. на римската улица Виа Кондоти. С Джамети до себе си, Валентино се превръща в един от най-добрите, въпреки факта, че в рамките на една година е пред фалит. Той обвинява за това „пристрастията си към шампанското“, пишат от Vogue.

Снимка: Getty Images

Любов и семейство

Валентино Гаравани никога не е имал постоянен партньор или партньорка до себе си през своя живот. Той е бил дългогодишно свързан със своя близък приятел и бизнес партньор Джанкарло Джамети, с когото са споделяли повече от 50 години живот и работа, макар романтичната им връзка да е приключила през 1972 г.

Снимка: Getty Images

В кариерата си среща и няколко други мъже, включително Карлос Соуза и по-късно Брус Хьоксема, но не създава семейство, нито се омъжва за някого от тях.

Валентино няма деца и законни наследници, което сам е потвърдил като едно от своите съжаления в живота. Въпреки че е имал ангажимент с италианската актриса Марилу Толо и ѝ е казвал, че иска да има деца с нея, това така и не се е случило.

Изглежда вечната любов на дизайнера остава именно модата.

Подобно на известните личности, които обличаше, Гаравани самият беше звезда. Както Пичоли веднъж каза: „Валентино беше самата марка.“

Снимка: Getty Images