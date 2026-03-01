В предаването „Тази неделя“ по bTV, Марта Вачкова споделя със зрителите огромното си възхищение от изкуството на Рада Цанкова. Поводът е настоящата ѝ изложба във варненската галерия "Le Papillon" - „Духът на знаците“ между София и Париж - един разказ за живописта като физическо пътешествие и духовна картография събрани в бутикова ретроспективна експозиция.

Споменът за голямата черно-бяла епопея

Актрисата Марта Вачкова си спомня силно първата изложба на Рада, която я е разтърсила - експозиция във Френски културен институт. Тогава творбите са изцяло графични - черно и бяло, туш върху хартия, без право на грешка.

Най-запомняща се остава една огромна композиция, която е близо 10 метра дълга, хартия, залепена върху платно, за да може да бъде изложена. „Тук няма грешка – ако капне капка туш, тя остава“, подчертава Вачкова. За нея това е доказателство за изключителен труд, дисциплина и талант – способност да виждаш цялото, да разпределяш пространството и да оставяш въздух.

„Много въздух има в картините ѝ“, казва тя - нещо, което според нея отличава стила на Цанкова.

Еволюцията - от графика към цвят

В настоящата изложба впечатлението е различно, но също толкова силно емоционално. „Смаях се от световете ѝ“, споделя Марта Вачкова. Според нея се усеща ясна еволюция.

Макар в картините вече да присъства цвят, Рада остава вярна на графичната си основа. Тя използва не повече от три-четири цвята, често основни, които не смесва, а поставя един до друг – жълто срещу синьо, чисто и директно, за да се усети вибрацията между тях.

Тази изчистеност и яснота на образа кара някои зрители да говорят за „японско“ усещане – минимализъм и пространство.

История в линията, емоция в цвета

В разговора става ясно, че за талантливата българска художничка графиката е разказът - тя носи историята, фигурите, символите.

Марта Вачкова разказва още, че именно това ѝ харесва - в картините има „изненади“, скрити неща и детайли, които зрителят сам открива. Като вълнуващо приключение в художествения свят. Нищо не е натрапчиво, но всичко е добре премислено.

Изложбата на Рада Цанкова може да посетите до 16 март в галерия " Le Papillon ", Варна.

Целият разговор с Марта Вачкова и Рада Цанкова - гледайте във видеото най-отгоре.

