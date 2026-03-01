Съпругата на Кание Уест - Бианка Ченсори отново прикова всички погледи с дръзка визия и тотална промяна. Появи се в Лос Анджелис напълно неузнаваема, а провокацията развълнува многобройни фенове и последователи.

Различна, дръзка и предизвикателна

Провокативната Бианка Ченсори беше забелязана в сряда вечерта на път към артистично събитие в емблематичния The Hollywood Roosevelt Hotel. За изумление на хората, Ченсори се появи с яркорозова пикси прическа – смела трансформация спрямо по-дългата тъмна коса, с която беше малко преди Свети Валентин. На какво ли се дължи тази рязка промяна обаче?

За събитието Бианка Ченсори бе заложила на типичния за нея предизвикателен стайлинг – жълт сутиен, съчетан със сребриста минипола и обувки на висок ток, които подчертаваха фигурата ѝ. Тя беше заснета да излиза от черен автомобил и уверено да се отправя към мястото, държейки телефона си.

Любовна мъка в основата на изненадващата трансформация?

Тоталната помяна идва на фона на спекулации за напрежение в брака ѝ с рапъра Кание Уест. Според публикация на "The Sun", Ченсори е поставила ултиматум на съпруга си след поредица от скандални публични изяви през последните години - включително съдебни казуси и противоречиви изказвания. Наскоро Уест разпространи отворено писмо, в което споделя, че се бори със симптоми на биполярно разстройство. По информация на източник, той е преминал през престой в рехабилитационен център като част от възстановяването си, а съпругата му му е дала „още един шанс“.

Припомняме, че двамата сключиха брак далеч от медийното внимание през декември 2022 г., а първите им общи снимки се появиха месец по-късно. Оттогава Бианка Ченсори неизменно присъства до Кание Уест и често е определяна като негова муза и творческо вдъхновение.

