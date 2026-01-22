Спекулациите около развода на Кание Уест и неговата муза Бианка Ченсори стават все по-горещи, а въпросът, който вълнува всички, вече не е „Защо тя носи това?“, а „Колко ще му струва на Кание?“. След месеци на странни модни избори и публични прояви, изглежда, че търпението на Бианка се е изчерпало.

Според близки до двойката, Ченсори е сериозно фрустрирана от контролиращото поведение на рапъра и е готова да обърне гръб на брака им. Но докато Кание може да загуби своята муза, Бианка е напът да спечели сума, която би променила живота на всеки, сочи Telegrafi.

Империя за 50 милиона евро

Снимка: Getty Images

Големият въпрос в Холивуд в момента е – „Има ли предбрачен договор?“. Ако двойката не е подписала такъв, Кание Уест е изправен пред истински финансов кошмар. Неговото имотно портфолио се оценява на близо 50 милиона евро, а според законите и липсата на договор, Бианка може да претендира за впечатляващите 50 процента от активите му.

Имотите, за които ще се борят Бианка и Кание Уест

Снимка: Getty Images

През последните години Кание не спира да купува мащабни имоти. Ето какво може да бъде разделено между двамата:

Имението в Бевърли Хилс: Закупено през октомври 2023 г. за колосалните 35 милиона долара.

Закупено през октомври 2023 г. за колосалните 35 милиона долара. Допълнителни активи: Рапърът добави още два имота в същия район на стойност 14.5 милиона евро.

Традиционно при развод се делят активите, придобити по време на брака. Тъй като тези покупки се случиха, докато Бианка беше негова съпруга, те попадат директно под ударите на закона при евентуална подялба.

Колко скъпо струва свободата?

Снимка: Getty Images

Макар имотното му кралство да е застрашено, правните експерти предвиждат сериозни съдебни битки. Без официално споразумение, защитата на богатството на Уест ще бъде изключително трудна задача.

За Бианка Ченсори това може да се окаже най-печелившият изход от една връзка, която често през годините изглеждаше повече като арт пърформанс, отколкото като истинско партньорство. Дали тя ще си тръгне като муза или като мултимилионерка – предстои да разберем.

За да разберем защо Бианка е на път да прибере милиони днес, трябва да се върнем към момента, в който тя се превърна в най-обсъжданата жена на планетата. Датата е 2 февруари 2025 г., а мястото – наградите „Грами“ в Лос Анджелис. Тогава двойката организира модна провокация, която международните медии още помнят.

Бианка пристига пред обективите, загърната в тежко черно кожено палто, но само след миг го сваля, за да разкрие... всичко. Под него австралийската дизайнерка носи рокля от толкова фина и прозрачна мрежа, че под нея липсата на бельо е очевидна за всички. Визията буквално разголва почти цялото ѝ тяло, превръщайки се в най-скандалния момент от вечерта.

Докато социалните мрежи прегряват от критики за „непристойния“ ѝ вид на семейно събитие, Кание Уест – самият той облечен изцяло в черно – застава твърдо зад нея. Той веднага започва да залива профилите си със снимки на Бианка, настоявайки, че това е „висша творческа визия“. И въпреки слуховете, че двойката е била изгонена от церемонията, истината е друга: двамата са там като официални гости и никой не смее да ги спре.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER