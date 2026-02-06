Ким Кардашиян разкри подробности за текущото състояние на отношенията си с бившия съпруг Кание Уест. Двамата бяха сред най-обсъжданите знаменитости по света, след като се ожениха през 2014 г. и финализираха развода си през 2022 г. Въпреки това те продължават да са фокусирани върху благополучието на четирите си деца.

Ким Кардашиян смело заяви, че въпреки раздялата помежду им, те остават семейство и са съсредоточени върху общото благо на децата си. Тя подчерта, че и двамата искат това, което е най-добро за тях, и че въпреки различията си поддържат взаимно уважение и се стараят да бъдат родители за пример.

Трудностите, през които е преминала Ким

"Понякога той се държеше много странно", споделя модната инфлуенсърка и риалити звезда.

Кардашиян открито говори и за трудностите, които е преживяла по време на брака и след развода. Тя е споделяла публично, че поведението на Уест в определени периоди е било стресиращо за нея и е повлияло на здравословното ѝ състояние. В предишни епизоди на риалити шоуто The Kardashians тя е споделяла за здравословни проблеми, включително мозъчна аневризма, която според нея може да е била предизвикана от високи нива на стрес и напрежение.

Кание Уест, от своя страна, публикува извинение през януари 2026 г. заради свое поведение, което бе окачествено като непредсказуемо и съдържащо антисемитски елементи. В писмото си той посочва, че е диагностициран с биполярно разстройство и е свързал здравословните си предизвикателства с това негово така наречено странно и неочаквано поведение. Бившата му съпруга потвърди, че въпреки всички изпитанията, които са преживели, и двете страни се стремят да поддържат стабилна среда за отглеждането на децата си и, че му е простила за определени неща. Тя подчерта също, че винаги е за здравословните и спокойни отношения в какъвто и да е аспект. Тя е далеч от мисълта за конфликти или публични спорове с Уест. Към момента приятелската им връзка изглежда балансирана и стабилна, а лошите спомени са загърбени в името на най-ценното за тях - семейството.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER