Асът по автомобилни състезания Люис Хамилтън се среща с американската риалити звезда Ким Кардашиян, потвърдиха от The Sun. Майката на четири деца и седемкратният световен шампион от Формула 1, се насладиха на интимна вечеря и масаж за двойки като част от романтичното им уикенд бягство във Великобритания.

45-годишната Кардашиян долетя от Лос Анджелис с частния си самолет на стойност 100 милиона паунда, за да прекара вечер с 41-годишния Хамилтън. Според изданието тя е пристигнала с огромна купчина от багаж за краткия си престой в ексклузивното имение Естел в Котсуолдс, като трима бодигардове охранявали двойката.

Формула 1 в шок: Хамилтън се оттегля!

Запознати съобщиха, че им е било предоставено ексклузивно ползване на луксозния спа център в кънтри клуба в Уитни, Оксфордшир, преди да се нахранят в самостоятелна стая. Източник каза пред The ​​Sun: „Всичко изглеждаше много романтично. Ким и Люис се възползваха от всички предлагани удобства.“

Седемкратният световен шампион Луис познава Ким от години и е бил близък с бившия ѝ, рапърът Кание Уест - Йе.

Става ясно, че Ким Кардашиян е кацнала на 31 януари следобед на летище Оксфорд, където две коли - едната за багажа ѝ - чакаха, за да потеглят към имението Естел. Час по-късно Люис, който кара за италианския отбор Ferrari, пристигна в имота, включен в списъка на защитените забележителности от втора категория, с хеликоптер, нает от лондонското хеликоптерно летище Батерси.

Очевидец каза пред The ​​Sun: „Пристигането на Ким беше много скромно. Тя беше обградена от двама бодигардове и бързо влезе вътре. Час по-късно, около 16:00 часа, Люис кацна с хеликоптер и влезе вътре, където се събираха други гости.“

Вътрешни източници съобщиха, че двойката е споделяла стая в основната част на къщата. Те също така са се възползвали от ексклузивен достъп на спа центъра и басейна вечерта преди интимната им вечеря.

Снимка: Getty Images

Източник добави: „Всичко беше пазено в пълна тайна - очевидно искаха да имат малко време само за тях двамата. Имението Естел е невероятно място за среща, толкова е луксозно и бляскаво.“

Както Ким, така и шампионът от Формула 1 успя да запази мълчание, като и двамата не споделиха нищо от романтичното им бягство в социалните мрежи. На сутринта, 1 февруари, той беше забелязан да използва фитнеса и да се разхожда из двора със сив анцуг с вдигната качулка. Малко по-късно двамата освободили стаята си около 11 часа сутринта и тръгнаха заедно с двете коли, с които Ким беше откарана от летището.

Случаен минувач сподели пред изданието: „Нямаше как да не забележите, че е тя - носеше около осем куфара, на които името ѝ беше гравирано отстрани.“

Приятелство или предателство?

Риалити звездата и Хамилтън се познават от повече от десетилетие, когато бяха снимани с тогавашните си партньори Кание Уест и Никол Шерцингер през 2014 г. на наградите „Мъж на годината“ на GQ в Лондон. 

„Меко казано, той е директен и откровен. Харесва ми това. Той е електризиращ във всичко, което прави.“

Люис Хамилтън за Йе

През 2015 г. Кание Уест кани пилота от Формула 1 да прекара Великден със семейството им. Именно тогава двамата се сближават чрез музиката – тема, която ги свързва отвъд публичния им имидж. По онова време Кание с ентусиазъм разказва как Хамилтън пуска своя музика в домашното му студио.

Снимка: Getty Images

Същата година Хамилтън се присъедини към Ким Кардашиян и семейството ѝ и по време на фестивала в Гластънбъри, където Кание бе хедлайнър. В следващите години пилотът поддържа близки отношения и с останалите членове на фамилията – включително със супермодела Кендъл Дженър, с която се сприятелява, както и с майката на Ким – Крис Дженър. Още през 2019 г. Крис е забелязана в компанията на Хамилтън в боксовете на Гран При на Монако, а през 2024 г. Кендъл се присъединява към него по време на обиколка на Гран При на Маями.

Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалната си ориентация (ВИДЕО)

След раздялата на Ким Кардашиян с Кание Уест през 2021 г. тя и Хамилтън не прекъсват да поддържат контакт. Двамата дори получават отличия на наградите за новатори на Wall Street Journal – Хамилтън за приноса си към спорта, а Ким за успеха на бранда си за оформящо бельо Skims, която днес се оценява над 4,1 милиарда евро.

Последната публична поява на Ким Кардашиян и Люис Хамилтън заедно беше след новогодишното парти на Кейт Хъдсън в Аспен, Колорадо, като става ясно, че двамата са прекарали празника заедно, въпреки че си тръгват поотделно.

Снимка: Getty Images

Звездни партньори

През годините Хамилтън е свързван с редица известни жени, сред които и певицата Рита Ора. Най-дългата му публична връзка остава тази с бившата звезда на "Pussycat Dolls" Никол Шерцингер, продължила от 2007 до 2015 г.

Кардашиян, от своя страна, след развода си е свързвана с кратка връзка с NFL звездата Одел Бекъм – младши. Самата Ким откровено признава, че през август 2024 г. е съставила списък с цели 52 изисквания към бъдещ партньор.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER