Кендъл Дженър реши да наруши мълчанието си относно една от най-упоритите теми, които я съпътстват през последните няколко години, а именно спекулациите за сексуалната ѝ ориентация. 30-годишната моделка опроверга слуховете в скорошен епизод на подкаста „In Your Dreams“, където говори откровено за натиска от публичното пространство, как се възприема онлайн и как определя личните си приоритети.

Въпреки че е една от най-известните фигури в модната индустрия и поп културата, Кендъл Дженър казва, че постоянното внимание към личния ѝ живот винаги ѝ и влияло негативно. Тя подчертава, че тонът на онлайн дискусиите я засяга повече от самите слухове, превръщайки любопитството в директни атаки.

В подкаста Дженър призна, че е наясно, че част от интернет пространството смята, че е привлечена от жени.

„Има част от интернет, която си мисли, че съм лесбийка“, каза тя на водещия Оуен Тийл. Истинският проблем обаче, според модела, не е самото предположение, а начинът, по който е формулирано.

„Искате да знаете какво наистина ме притеснява? Колко лоши са хората, когато говорят за това. Не е от сорта на приветственост. Изобщо не е мило. Наистина е лошо. По-скоро е от сорта на: „Какво, по дяволите, правиш?“, обясни Кендъл Дженър.

Звездата ясно заяви, че не се идентифицира като гей, но добави, че не би чувствала нужда да се крие, ако реалността беше различна. „Познавайки себе си, мисля, че на този етап от живота си щях да се разкрия публично, ако беше така. Но не затварям и вратата за нови житейски преживявания“, каза тя.

Снимка: Getty Images

Дискусията естествено се насочи към личния живот и връзките на Кендъл Дженър, тема, която е била широко обсъждана през годините. Моделът призна, че навлизането в третото десетилетие от живота ѝ съвпадна с промяна в перспективата. Тя описва този период като „ерата на себе си“, в която поставя себе си на първо място след години, прекарани във връзки.

„Искам да се забавлявам, искам да избирам сама и искам да правя това, което искам“, каза Кендъл Дженър. През годините тя е свързвана с известни имена като Хари Стайлс, Ник Джонас, A$AP Rocky, играчите от НБА Девин Букър, Блейк Грифин и Бен Симънс, както и с артиста Бед Бъни.

Въпреки широко отразените ѝ раздели и постоянното излагане на показ, моделът казва, че не е загубила вяра в идеята за любовта: „Очевидно имам много мечти за себе си, някои от които са лични, като красиво семейство и други подобни. Искам да бъда в красива връзка, с много разбирателство и любов.“

