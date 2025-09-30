Носителят на три награди „Грами“ Бед Бъни ще пее на полувремето на финала на Националната футболна лига (NFL) в САЩ - Супербоул LX, който ще бъде в Санта Клара, щата Калифорния, на 8 февруари 2026 г.

„Това, което чувствам е извън мен“, казва 31-годишният изпълнител в разпространено прессъобщение.

„Това е за моите хора, моята култура и нашата история“, допълва артистът, който е родом от Пуерто Рико.

Финалът по американски футбол ще се излъчва от Ен Би Си. Шоуто на полувремето ще бъде продуцирано от компанията DPS, а изпълнителни продуценти ще са Roc Nation и Джеси Колинс.

„Бед Бъни представлява глобалната енергия и културна вибрация, които определят днешната музикална сцена“, казва Джон Баркър, старши вицепрезидент на агенцията за провеждане на събития Global Event Production за Националната футболна лига.

„Като един от най-влиятелните и излъчвани артисти в света, неговата уникална способност да смесва жанрове, езици и аудитории го правят вълнуващ и естествен избор за сцената на полувремето на Супербоул“, добави той.

Името на Бед Бъни е Бенито Антонио Мартинес Окасио, който издаде шестия си студиен албум през януари. Той се изявява също като актьор, съосновател на спортната маркетингова агенция Rimas Sports и е съсобственик на пуерториканския баскетболен отбор Los Cangrejeros de Santurce, пише още БТА.

„Това, което Бенито е направил и продължава да прави за Пуерто Рико, е наистина вдъхновяващо“, казва американският изпълнител и продуцент Джей Зи, който е основател на Roc Nation.

„Чест е, че той ще се качи на най-голямата сцена в света“, не крие вълнението си той.

