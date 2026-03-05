Популярната певица Латоя Джексън – позната преди всичко като сестра на музикалната икона Майкъл Джексън, изуми своите фенове.

Преди ден, изпълнителката, която придоби слава в началото на 90-те години на миналия век, публикува серия от снимки в профила си в Instagram. На тях тя позира в екстравагантно черно облекло - включващо копринена риза с копчета, съчетана с минипола на Chanel и с черни ботуши над коляното, както и големи слънчеви очила и елегантна черна шапка.

Но въпреки това, интересната визия не успя да прикрие външния си вид, който няма нищо общо с чаровната изпълнителка от преди няколко десетилетия. Днес 69-годишната Латоя е почти плашеща – тя изглежда твърде слаба, бореща се, сякаш, с тежко заболяване.

„Изпращам много любов и светлина, които са толкова нужни днес! “, написа тя към публикацията.

Снимка: instagram/latoyajackson

Нейният племенник Тарил Джексън, чийто баща е покойният брат на Ла Тоя – Тит Джексън, коментира под снимките: „Обичам те!“. Тито почина на 70-годишна възраст през 2024 г.

Настоящия поглед към личния живот на Латоя Джексън идва няколко месеца след като сподели поредица от видеоклипове, в които говори за здравословното си състояние. През ноември 2025 г. тя публикува видео от лекарски кабинет, в което казва на последователите си, че преминава през серия от изследвания.

„Здравейте, хора, надявам се всички да сте добре. Отново съм при лекаря и се надявам всичко да мине добре, резултатите да са добри“, каза тя в първото видео, добавяйки: „Напоследък често минавам на прегледи.“

Джаксън така и не разкри причината за честите си посещения при лекаря. Но предвид снимките ѝ от преди ден, очевидно е, че сестрата на покойния Майкъл Джексън, се бори със сериозно заболяване.

Всъщност, Латоя е добре позната с желанието си да изглежда добре. Тя не е крила, че през годините се е подлагала на множество пластичните интервенции, както и че винаги се е стремяла да поддържала безупречна фигура.

Факт че обаче, че с днешна дата певицата съвсем не изглежда толкова привлекателна. И причината не е само в напредналата възраст.

Снимка: instagram/latoyastan

И до днес Майкъл Джексън остава един от най-обичаните и имитирани изпълнители в световен мащаб. Вижте във видеото един негов изумителен двойник:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER