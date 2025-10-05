Кралят на попа Майкъл Джексън бил наричан „Миризливият“ заради някои от ежедневните си навици. Както съобщава британският в. „Индипендънт“, легендарният американски певец Лайънъл Ричи разказва това в мемоарите си „Наистина“.

Той казва, че Джаксън е бил много близък със семейството си, но в един момент е „излязъл извън релси“: „Ежедневието му може да се опише като ексцентрично. Като разсеян професор, но и като дете.“

Ричи си спомня как американският композитор и аранжор Куинси Джоунс често се е дразнил на Джаксън, наричайки го „Миризливият“. „Майкъл също се смееше, осъзнавайки, че не е забелязал как с дни наред не се е преобличал или гладил дрехите си. Всички имаме своите странни навици“, добави певецът.

Според музиканта лошата хигиена на Джексън е следствие от огромната му популярност, тъй като той е бил постоянно на турнета и е имал малко време дори за ежедневните задължения.

Освен това, той не можеше просто да занесе дрехите си на химическо чистене, тъй като най-често те просто не се връщаха – всеки си запазваше нещо за сувенир: „Когато Майкъл идваше да ме види, носеше каквото си имаше – дънки и тениска. Дънките или падаха, или бяха твърде къси, и, ами... миришеха странно“.

Изданието припомня, че пет от бившите домакини на Джексън преди това са го описвали като „най-мръсния и нехигиеничен мъж в Холивуд“. Миналата година Майкъл Джексън оглави един от списъците с най-известните хора на всички времена.

