20 камили бяха дисквалифицирани от конкурс за красота в Оман, след като организаторите установиха, че върху тях са били извършени козметични процедури като ботокс, филъри за устни и други изкуствени подобрения.

Необичайният инцидент се е случил по време на фестивал на камилите в градчето Ал Мусанах, което е популярно културно събитие, посветено на традициите в отглеждането на камили в региона. Случаят предизвика международен интерес и разгорещени дискусии относно използването на козметични процедури върху животни с цел участие в подобни състезания.

Защо камилите са дисквалифицирани

Животните са били отстранени от конкурса, след като ветеринарни инспектори установили, че външният им вид е изкуствено подобрен. При проверките били открити:

ботокс инжекции в лицевите мускули

филъри с хиалуронова киселина за уголемяване на устните

силиконови корекции

хормонални терапии, които правят камилите да изглеждат по-мускулести и привлекателни

Подобни процедури са строго забранени според правилата на конкурсите за красота на камили. Организаторите подчертават, че подобни интервенции дават нечестно предимство и противоречат на принципа животните да бъдат оценявани за естествената си красота.

Съдиите започнали да се съмняват, когато някои камили се появили с необичайно пухкави устни, перфектно оформени гърбици и прекалено изразени черти на лицето. Ветеринарните прегледи по-късно потвърдили наличието на козметични процедури, което довело до незабавната им дисквалификация.

Организаторите предупредиха собствениците на камили, че при подобни нарушения могат да бъдат наложени глоби или забрана за участие в бъдещи състезания.

Какво представлява фестивалът за красота на камили

Фестивалите за красота на камили са традиционни събития в държави като Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Те отбелязват културното и историческото значение на камилите в живота на пустинните общества.

По време на конкурсите животните се оценяват по различни физически характеристики. Съдиите обръщат внимание на размера на главата, дължината на шията, формата на устните, височината и формата на гърбицата, както и на цялостната елегантност. Камилите с големи очи, дълги мигли и добре оформени гърбици обикновено се смятат за най-красиви.

Снимка: Getty Images/iStock

Фестивалите обаче не се ограничават само до конкурси за красота. Те включват още състезания с камили, културни представления, търгове и демонстрации на развъждане. Победителите могат да достигнат огромна стойност и понякога се продават за изключително високи суми.

Спорове около козметичните процедури

Използването на козметични процедури върху камили предизвиква спорове от години. Експерти по защита на животните предупреждават, че подобни инжекции и изкуствени промени могат да причинят болка, инфекции и други здравословни проблеми.

Организаторите на фестивала заявиха, че в бъдеще ще бъдат въведени още по-строги проверки, за да се предотвратят измами и да се гарантира доброто състояние на животните, както и честността на традиционните състезания.

Случаят в Оман не е единственият. През 2018 и 2021 година подобни участ имаха други камили в региона, които също бяха дисквалифицирани заради непозволени разкрасителни процедури. Паричните награди в подобни фестивали на красотата достигат десетки милиони долари, което обяснява желанието на собствениците тяхната камила да бъде обявени за най-красивата.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER