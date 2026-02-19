Участието в риалити предаване като „Ергенът“ не е въпрос на възраст – а преди всичко на нагласа, увереност, приключенски дух и и желание за ново начало.

И една жена, наближаваща 40-те, би могла перфектно да се впише в подобен тип шоу – защото тя вече отлично знае коя е, какво иска и какви компромиси не би направила. Има житейски опит, емоционална зрялост и самоувереност, които ѝ позволяват да влезе в подобен формат със стабилност и увереност.

Още повече, че за любовта няма възраст. А възможностите за нови срещи и преживявания не спират с определена цифра.

Пример за това е една от участничките в новия, пети сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Името ѝ е Татяна Иванова – 37-годишна жена от Пловдив, която въпреки миналото, не се поколебава да „влезе в битка“ за сърцето на един от тримата нови ергени.

Житейският опит като предимство

Татяна е разведена от пет години и оттогава насам не е била в сериозна връзка. Имала е романтични отношения, сред които и с американец, живял в България. Това обаче ѝ е донесло повече разочарования, отколкото положителни емоции.

Силно разочарование и болка е причинил на Татяна и бившият ѝ съпруг. Именно затова тя решава да сложи край на брака си, въпреки дъщерята, която днес е на 8 години.

Снимка: bTV

Но, Татяна успява да преодолее житейските трудности – всъщност именно те ѝ помагат да изгради образа на силна личност и да се превърне в жената, която е днес.

И е напълно сигурна, че е готова отново да мине по пътя на брака. Ето защо тя търси зрял партньор, с когото да „действат“ заедно - не толкова емоционално, колкото осъзнато. Като, разбира се, за нея е изключително важно мъжът до нея да приема детето ѝ, което е основен приоритет в нейния живот.

В битка за сърцето на Кристиян

Влизайки в предаването, Татяна даде заявка, че „нейният ерген“ е Кристиян.



„Тя ми направи много добро впечатление. Хвърли ми няколко погледа и съответно реших, че искам да си поговоря с нея“, сподели самият Крис след първата им индивидуална среща по време на бала на любовта.

Снимка: bTV



По време на личния им разговор, Таня разкри, че по-скоро изпиства притеснения от подобен тип формати, но нейни близки приятелки са я убедили да се включи в предаването.



Така тя и Крис се впускат в разговор, в който споделят редица лични неща. И Таня, непривично за една жена, смело заявява: „Аз ям абсолютно всичко!“

Какво още си казаха двамата участници в "Ергенът" и има ли наистина искра между тях - вижте във видеото:



