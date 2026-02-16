Незабравимо романтично събитие беляза Зимните олимпийски игри 2026. Неочаквано за всички, но и повод за огромна радост - 28 годишната испанска фигуристка Оливия Смарт получи предложение за брак от своя любим -британско-американския фигурист Жан-Люк Бейкър по време на състезанията. Това "разтърси" от вълнение спортисти и фенове.

Изненадата бе добре планирана от Бейкър, така че половинката му да не заподозре нищо. След като приключва със състезателната си програма, Оливия се разхожда в центъра на Милано с любимия си. В един уж "случаен" момент, той пада на колене с пръстен в ръка и отправя най-романтичното предложение към Смарт. Иска тя да бъде неговата спътница в живота завинаги. От своя страна, фигуристката не може да скрие вълнението си и през сълзи заявява своето категорично "да". Моментът, уловен и споделен в социалните мрежи, бързо привлече вниманието на фенове и спортисти от цял свят, които се радваха заедно с двамата влюбени.

Винаги си бил единствено ти! - написа Оливия Смарт в Инстаграм профила си и сподели емоционални кадри от случката.

От съперници до годеници - как започва всичко

Пътищата на Оливия Смарт и британско-американския фигурист Бейкър се пресичат още преди години - първоначално като конкуренти на международната сцена. Двамата са участвали в едни и същи големи спортни състезания, включително на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г. С времето обаче, любовта между тях пламва, а съперничеството се превръща в сплотеност, която води до годеж.

Олимпийско участие, което завинаги ще си спомнят

По време на игрите в Милано, испанската танцьорка на лед и нейният спортен партньор - Тим Дик завършиха в челната десетка. Макар да не стигнаха до медалите, участието ѝ в Олимпиадата се превърна в едно от най-емоционалните събития в живота ѝ.

Любов извън състезанието

Историята на Оливия Смарт и Жан-Люк Бейкър е пример как спортното съперничество може да се превърне в дълбока връзка със стабилен баланс, която да не попречи на развитието в кариерата. На фона на напрежението и амбицията, които съпътстват олимпийските игри, тяхната любовна приказка добавя емоционален и романтичен акцент към едно от най-големите спортни събития в света.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER