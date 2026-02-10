Олимпийските игри винаги са били повече от спортно събитие – за много представители на кралските фамилии те са място на съдбовни срещи, големи емоции и любов, която променя живота им завинаги. Докато някои от кралските особи присъстват на Игрите като зрители и официални лица, други не просто са били на трибуните, а са участвали като състезатели. А за някои – именно Олимпиадата се оказва началото на красива любовна история.

Принц Албер и принцеса Шарлийн от Монако

Принц Албер среща красивата, русокоса плувкинята Шарлийн Уитсток през 2000 г. на международно състезание в Монако. Той е страстен спортист и бивш олимпийски състезател по бобслей, участвал в цели пет Зимни олимпиади, а тя – представителка на Южна Африка в плуването.

Макар първоначално да се харесват, връзката им се задълбочава години по-късно, когато спортните им кариери позволяват това. Първата им публична поява като двойка е на Зимните олимпийски игри в Торино през 2006 г.

Снимка: Getty Images

Шарлийн по-късно споделя, че спортът винаги е бил това, което ги сближава и ги кара да изживяват емоциите заедно. Женят се през 2011 г. и през 2014 г. стават родители на близнаците Жак и Габриела.

Крал Фредерик и кралица Мери от Дания

През 2000 г., по време на Олимпийските игри в Сидни, датският престолонаследник Фредерик влиза в обикновен пъб. Там среща Мери Доналдсън, млада австралийка, работеща в рекламна агенция. Той се представя просто като „Фред“ и двамата разговарят непринудено, без тя да подозира, че срещу нея стои бъдещ крал.

Истината излиза наяве едва по-късно същата вечер, но вместо да се изплаши, Мери приема ситуацията с чувство за хумор. Започва дълга връзка от разстояние, изпълнена с пътувания, тайни срещи и много търпение.

Снимка: Getty Images

През 2003 г. Фредерик ѝ предлага брак с пръстен, чиито рубини символизират датското знаме. Сватбата им е през 2004 г., а днес те са крал и кралица на Дания и родители на четири деца – живо доказателство, че приказките понякога започват не в двореца, а на обикновени места, които всички посещаваме.

Принцеса Ан и Марк Филипс

Принцеса Ан, която е единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет II, е известна със своята независимост и спортен дух. Още през 70-те години тя е сред най-добрите състезатели по конен спорт във Великобритания.

Марк Филипс, който е военен и елитен ездач, печели олимпийско злато с британския отбор по време на Игрите в Мюнхен през 1972 г. Именно около тези Олимпийски игри романтичната им връзка се задълбочава.

Снимка: Getty Images

Макар бракът им по-късно да завършва с развод, те остават свързани чрез дъщеря си Зара Тиндал, която продължава семейната спортна традиция. През 2012 г. Зара печели олимпийско сребро в отбора на Великобритания, а медалът ѝ е връчен лично от майка ѝ – момент, който трогва цял свят.

Крал Карл XVI Густаф и кралица Силвия от Швеция

По време на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г. младият крал на Швеция среща Силвия Зомърлат, която е там като преводач. Тя говори перфектно 5 езика, излъчва увереност и финес, а срещата им е съдбовна.

Снимка: Getty Images

По-късно Карл Густаф признава, че се е влюбил в нея от пръв поглед. Въпреки натиска от двора да избере за своя съпруга дама от аристократичните среди, той следва сърцето си.

Любовта им устоява на спекулации, разстояния и очаквания, а през 1976 г. двамата сключват брак. Днес те имат три деца и са една от най-дълго управляващите и стабилни кралски двойки в Европа.

Инфанта Кристина и Иняки Урдангарин

Най-малката дъщеря на испанския крал Хуан Карлос и кралица София - инфанта Кристина –среща Иняки Урдангарин на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г. Той е звезда на националния отбор по хандбал, а тя самата е бивша олимпийска състезателка по ветроходство.

Снимка: Getty Images

Любовта им бързо прераства в брак и двамата се женят година по-късно – през 1997-а. През 1999 се ражда първото им дете, следват още 3. През 2018 година животът им е разтърсен от финансови скандали. През 2024 г. двамата се развеждат след 26 години брак.

