Когато става въпрос за състезателен дух, принцът и принцесата на Уелс винаги знаят как да „разчупят леда“ – и преносно, и буквално! По време на последното си посещение в Стерлинг, Шотландия, Кейт и Уилям замениха официалните зали с ледената пързалка и два гранита, за да се докоснат до един от най-обичаните местни спортове.

Принцът и принцесата на Уелс се учат да играят кърлинг, съобщава BBC. Това е зимен спорт, често наричан „шах върху лед“ заради сложната стратегия, която изисква.

Какво представлява кърлингът?

Снимка: Getty Images

В него два отбора се състезават да плъзгат тежки гранитни камъни, често наричани гранити, по ледена писта към мишена, наречена „къща“. Ключовият елемент е енергичното търкане на леда със специални четки, което позволява на играчите да контролират скоростта и посоката на камъка чрез леко разтапяне на повърхността. Победител е този, който успее да разположи своите камъни най-близо до центъра на мишената, комбинирайки физическа прецизност с тактическо надхитряне на противника.

В Националния център по кърлинг към спортния комплекс „The Peak“, кралската двойка бе посрещната от екип от професионалисти, готови да им покажат тънкостите на този древен спорт, чиито корени в Шотландия датират още от XVI век.

Въпреки че сме свикнали да ги виждаме в перфектни тоалети, Кейт и Уилям отново доказват, че не се страхуват да се впуснат в екшъна. С искрена радост и щипка здравословна конкуренция, те се опитват да плъзнат тежките гранитни камъни по леда, предизвиквайки много смях сред присъстващите.

Снимка: Getty Images

Подкрепа за Зимните олимпийски игри в Италия

Снимка: Getty Images

Поводът за визитата не е само с цел забавление, но и важна мисия – подкрепа за спортистите от отборите на Великобритания и Параолимпийския тим преди заминаването им за Зимните олимпийски игри в Италия следващия месец.

„Беше прекрасно! Те бяха толкова мили и наистина искаха да опитат кърлинга“, споделя развълнувано Брус Моуат, капитан на мъжкия отбор. „Казаха ни, че ще гледат игрите, което означава изключително много за нас“.

Спорт с история и бъдеще

Кърлингът е един от най-успешните зимни спортове за Великобритания с общо осем медала до момента. Благодарение на модерната академия в Стерлинг, открита през 2017 г., атлетите вече имат достъп до перфектен лед целогодишно – нещо, което се оказа ключово за техните успехи.

Още от преживяването на Кейт и Уилям с кърлинга вижте в галерията по-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER