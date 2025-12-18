Публикуването на годишната коледна картичка на принца и принцесата на Уелс обикновено бележи официалното начало на празничния сезон за почитателите на кралското семейство. Тази година обаче предложението на принц Уилям и Кейт Мидълтън предизвика онлайн дебат, като реакциите варират от възторг до критики относно излъчването на семейството, както и за времето, в което е направена снимката.

Изображението, споделено в официалните канали на принца и принцесата на Уелс, в социалните мрежи, показва двойката заедно с трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Надписът е кратък и тематичен: „Пожелаваме на всички весела Коледа.“

Посочен е и авторът на снимката както и уточнението, че е направена през април 2025 г. И макар портретът да е замислен като носещ празнично настроение, решението да се използва пролетна снимка за зимен поздрав се превърна в основна тема на обсъждане.

За милиони поддръжници изображението е просто поглед към живота на бъдещите крал и кралица. Други обаче бяха доста по-критични, фокусирайки се основно върху времето, в което е заснета фотосесията. „Нарциси? Цветята на Коледа!“, написа саркастично един коментатор.

И като цяло повечето хора изпаднаха в недоумение защо е избрана пролетна визия за декемврийски поздрав.

Снимка: instagram/princeandprincessofwales

Според някои това е повтаряща се стратегия на семейство Уелс, което често създава съдържание накуп, за да намалят медийното вмешателство в живота на децата си.

Някои стигнаха още по-далеч, анализирайки дори езика на тялото на Уилям и Кейт. Макар на снимката семейството да изглежда координирано, според мнозина израженията показват нещо друго – скована визия и едва прикрита умора.

Всъщност двете кралски особи имат множество причини да се чувстват притеснени и изморени. Последните години никак не бяха леки за тях – Кейт се бореше с рак, а за Уилям бе трудно да понесе факта, че не само на съпругата му, но и на баща му крал Чарлз бе диагностициран с тежкото заболяване.

Каквато и да е причината за избора на подобна снимка за коледен поздрав, тя със сигурност е още едно напомняне за изключително стриктния обществен поглед, под който живее семейството Уелс – и заради който дори един обикновен сезонен поздрав се анализира за скрит смисъл.

И за да поддържаме духа на коледното настроение, нека се насладим на цветния фестивал, посветена на приближаващите празници:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK