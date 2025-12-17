Кралица Рания и останалите членове на йорданското кралско семейство представиха официалната си картичка за празничния сезон и посрещането на 2026 година. Тя показва една истински сплотената фамилия, обединяваща цели три поколения.

Картичката бе публикувана в официалния Instagram на кралицата и Хашемитския кралски двор.

Очаквано, на кадъра, заснет в градината на кралската резиденция Ал-Макуар в Аман, Йордания, дамите са изключително елегантни - в тематични облекла, вариращи в меки нюанси на синия и зеления цвят.

Рания буквално блести в центъра със своята сатенена рокля с дължина под коляното и бели кантове на подгъва и ръкавите, дело на традиционно предпочитаният от кралските особи дизайнер Oscar de la Renta.

Дизайнерът е известен с майсторската изработка, умелото съчетаваща мотиви и силуети от класическата мода с модерни женствени акценти – нещо, което обяснява защо неговите творения са толкова популярни както сред първите дами на САЩ, така и сред личности като съпругата на херцога на Съсекс Меган Маркъл.

Снимка: instagram/queenrania

Двете дъщери на Рания, принцесите Иман и Салма също са заложили на елегантни зеленикави тонове – за една синхронна визия, истински урок по стил.

В ръцети си кралица Рания държи своята внучка - принцеса Иман, родена през август 2024 г. Тя е дъщеря на престолонаследника Хюсеин и съпругата му, принцеса Раджуа.

Дъщерята на принцеса Иман - Амина, от брака ѝ с Джамал Термиотис, е носена от дядо си крал Абдула.

Към публикацията семейството оставя вдъхновяващото послание: „Пожелаваме ви година, изпълнена с мир и надежда. Нека и любовта да бъде водеща и през идната година.“

А кое е семейството, което няма да посрещне коледните празници заедно - вижте във видеото:

