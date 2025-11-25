През изминалия уикенд в столицата на Катар – Доха се проведе едно забележително събитие, на които знаменитостите демонстрираха бляскави визии, вдъхновени от приказната естетика на „Хиляда и една нощ“.

Първото издание на Franca Fund Gala постави началото на благотворителна инициатива в чест на покойната модна редакторка италианското издание на Vogue Франка Сочан.

Събитието представи мода, филантропия, технологии и иновации в впечатляващия местен Музей на ислямското изкуство.

Сред гостите се открояваха супермоделът Жизел Бюндхен, Амелия и Елиза Спенсър, племенници на покойната принцеса Даяна и Анна Уинтур, бивш главен редактор на Vogue

Но несъмнено най-впечатляващо бе присъствието на кралица Рания – която буквално остави всички без думи с визията си.

За пореден път тя доказа защо е считана за една от най-елегантните кралски особи в света - съчетавайки майсторски традиция, изящество и модерност в един тоалет. Запазвайки същевременно своя отличителен стил.

Снимка: Instagram.com/queenrania/

Рания, която е известна с умението си да подбира най-подходящите облекла според случая, този път се появи в зашеметяващ сатенен ансамбъл от две части. Топ в меден оттенък с асиметрично деколте, обемни ръкави и пола с дължина до земята в аквамарин. Акцентът бе коланът от бродирани геометрични ленти, украсени с кристали и блестящи мъниста.

Снимка: Instagram.com/queenrania/

Още една впечатляваща визия за вечерта бе тази на Шейха Моза бинт Насър, съпруга на бившия емир Халифа бин Хамад ал-Тани. Тя е една от най-влиятелните личности в региона, известна не само с филантропията си, но и със своя впечатляващ гардероб, който ѝ е спечелил статут на истинска модна икона - при това далеч извън границите на родината ѝ.

Снимка: instagram/sheikhamozafashion

Още идеи как да бъдем модерни според сезона - вижте във видеото:



