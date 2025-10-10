Амал Клуни посреща есента с впечатляваща промяна. 47-годишната адвокатка по човешки права и съпруга на холивудския актьор Джордж Клуни, се довери на звездния коафьор Димитрис Джанетос, който ѝ отряза между 15-20 см от косата и нарече резултата „power cut“ – прическа на силната жена.

„Амал никога не е имала такава подстрижка досега,“ споделя Джанетос пред Vogue. Нейната гъста, дълга коса, която е един от най-разпознаваемите елементи от стила ѝ, вече е модерно подстригана малко под ключиците и сияе в нов нюанс „caramel silk“ (карамелена коприна), съчетаващ карамелени и медени отблясъци върху кафява основа. Амал доказва, че понякога промяната в прическата не е просто моден ход — тя е акт на сила и самоувереност.

47-годишната адвокатка по човешки права доказа, че стилът ѝ не е случайност, а резултат от ясно изградени модни принципи. Всяка нейна поява - от червения килим до съпруга ѝ Джордж Клуни, на конференция или в ежедневието - напомня, че тя излъчва истинска класа. Амал рядко говори за модата, но действията ѝ казват всичко. Ето някои от нейните неписани модни правила, които я превърнаха в един от най-елегантните жени на нашето време.

Червеното червило – нейната запазена марка

Съпругата на звездата от „Бандата на Оушън“ рядко излиза без любимия си нюанс червено червило. Всички знаем, че това е цвят, който не отива на всеки, затова трябва да бъде подбран внимателно и съобразен с останалите елементи на визията. Когато носи червено червило, Амал често оставя останалия грим лек и невидим.

Талията е винаги подчертана

Адвокатката притежава стройна фигура, което й позволява да експериментира. Независимо дали е с костюм, рокля или гащеризон, талията винаги е подчертана. Аламудин, както е моминската й фамилия, използва колан или кройка, която оформя силуета. Така всеки път придава изтънченост и подчертава женствеността си.

Едно бижу е достатъчно

Що се отнася до бижутата, Амал следва максимата „По-малкото е повече“. Тя обича да носи красиви, дълги и мигновено привличащи вниманието обеци. В такива случаи тя не слага колие. Обратното също важи с пълна сила.

С черното и бялото никога няма да сбъркаш

Виждали сме я с прекрасни и изискани тоалети, но на официални събития с кралски особи адвокатката залага на класика, с която няма как да сбърка. При посещение на Бъкингамския дворец и среща с крал Чарлз през лятото на тази година тя носеше малка черна рокля с паднали рамене, а няколко години преди това – през 2019-а, беше заложила на ефирен бял тоалет.

